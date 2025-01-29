Россиян пугают слухами о выплатах пенсий цифровыми рублями

В социальных сетях активно распространяют старый фейк о том, что россиянам будут платить пенсию цифровыми рублями, а для того, чтобы отказаться от этого, необходимо направить письма в Центральный банк или в обслуживающий пенсионера банк. Однако эти сообщения неоднократно опровергали сами представители Центробанка, сообщает URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Для отказа от цифрового рубля авторы фейковых постов предлагают написать специальный бланк и направить его в Центробанк. «Отправьте в отделение почты в Центробанк заказное письмо <...> Отнесите заявление отказа от цифрорубля работодателю, в Пенсионный фонд и другие инстанции с приложением ответа из Центробанка», — сообщается в фейковой инструкции. Однако информацию о необходимости писать какие-либо отказы опровергли в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.
«Если кто-то не захочет, просто не будет открывать себе счет цифрового рубля. Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения: на почте наличными, на карту безналичными или на свой счет цифрового рубля. Выбор останется за человеком», — приводит слова представителей Центробанка «Life.ru». Они также добавили, что проект цифрового рубля еще только тестируется, причем доступ к валюте есть лишь у узкого круга людей. По словам специалистов, в сентябре в пилотном проекте произойдут изменения, однако они не коснутся пенсионеров.
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