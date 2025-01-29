У Волочковой украли платье за полмиллиона рублей

У российской балерины Анастасии Волочковой украли платье стоимостью в полмиллиона рублей. Об этом сообщил дизайнер Джемал Махмудов.
«Проблема в том, что само платье она [Волочкова] потеряла. Она оставила его в баре. В итоге кто-то его там стыбзил», — поделился Махмудов в разговоре с «Газетой.Ru». Он также подчеркнул, что вместе они ищут это платье почти год.
Махмудов рассказал, что год назад один из поклонников Волочковой заказал у него мятное платье «Тиффани» с органзовой накидкой стоимостью 500 тысяч рублей. Наряд украшен ручной вышивкой, над которой дизайнер трудился две недели. Это платье и подарили балерине.
Ранее Волочкова, известная своей активной общественной и личной жизнью, улетела на Мальдивы в зимний отпуск вместе с молодым танцором Марчелом Абабием. По словам балерины, их поездка носит исключительно рабочий характер.
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