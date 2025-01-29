У Волочковой украли платье за полмиллиона рублей

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У Волочковой украли дорогое платье
У Волочковой украли дорогое платье Фото:

У российской балерины Анастасии Волочковой украли платье стоимостью в полмиллиона рублей. Об этом сообщил дизайнер Джемал Махмудов.

«Проблема в том, что само платье она [Волочкова] потеряла. Она оставила его в баре. В итоге кто-то его там стыбзил», — поделился Махмудов в разговоре с «Газетой.Ru». Он также подчеркнул, что вместе они ищут это платье почти год.

Махмудов рассказал, что год назад один из поклонников Волочковой заказал у него мятное платье «Тиффани» с органзовой накидкой стоимостью 500 тысяч рублей. Наряд украшен ручной вышивкой, над которой дизайнер трудился две недели. Это платье и подарили балерине. 

Ранее Волочкова, известная своей активной общественной и личной жизнью, улетела на Мальдивы в зимний отпуск вместе с молодым танцором Марчелом Абабием. По словам балерины, их поездка носит исключительно рабочий характер.

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У российской балерины Анастасии Волочковой украли платье стоимостью в полмиллиона рублей. Об этом сообщил дизайнер Джемал Махмудов. «Проблема в том, что само платье она [Волочкова] потеряла. Она оставила его в баре. В итоге кто-то его там стыбзил», — поделился Махмудов в разговоре с «Газетой.Ru». Он также подчеркнул, что вместе они ищут это платье почти год. Махмудов рассказал, что год назад один из поклонников Волочковой заказал у него мятное платье «Тиффани» с органзовой накидкой стоимостью 500 тысяч рублей. Наряд украшен ручной вышивкой, над которой дизайнер трудился две недели. Это платье и подарили балерине.  Ранее Волочкова, известная своей активной общественной и личной жизнью, улетела на Мальдивы в зимний отпуск вместе с молодым танцором Марчелом Абабием. По словам балерины, их поездка носит исключительно рабочий характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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