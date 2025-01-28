28 января 2025

Источник объяснил разницу цен на бензин, реализуемый АЗС на Ямале

В Салехарде сохраняются предельно низкие розничные цены на топливо
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салехардцы считают цены на бензин привлекательными
Салехардцы считают цены на бензин привлекательными Фото:

На АЗС в Салехарде держатся стабильно низкие розничные цены на бензин, реализуемый одним из топливных операторов. К заправкам выстраиваются очереди, в том числе из транспорта Лабытнанги, где стоимость топлива выше, сообщают водители в Салехарде. Источник URA.RU объяснил, когда вырастут цены на топливо, и почему в Лабытнанги покупать бензин невыгодно. 

Цены на бензин популярного топливного оператора в Салехарде остаются стабильно низкими по сравнению с ценовыми предложениями конкурентов. Так, бензин марки АИ-92 реализуется по цене 48,10 рубля за литр, АИ-95 — 50,80 рубля, сообщают аналитики сервиса АЗС — Локатора Russiabase. 

Как пояснил один из собеседников URA.RU, привлекательная стоимость бензина объясняется низкими закупочными ценами топлива. «После того как закупленная оператором партия бензина закончится, розничные цены пойдут вверх», — сообщил собеседник агентства. Другие операторы, несмотря на сравнительно низкие оптовые цены, продают бензин дороже, отказываясь от возможности демпинга. 

Источник напомнил также, что стоимость нефтепродуктов в городах ЯНАО во многом зависит от торговой надбавки — Салехард в отличие от Лабытнанги относится к территориям, где местным законодательством устанавливаются верхние пределы цен на нефтепродукты. Помимо Лабытнанги «свободные» розничные цены на бензин сохраняются в Муравленко, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Жители Салехарда рады падению цен на бензин, но отмечают также, что единственное, но весомое огорчение, — огромные очереди на заправках. По словам водителей, автомобилей настолько много, что некоторые вынуждены стоять на проезжей части.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На АЗС в Салехарде держатся стабильно низкие розничные цены на бензин, реализуемый одним из топливных операторов. К заправкам выстраиваются очереди, в том числе из транспорта Лабытнанги, где стоимость топлива выше, сообщают водители в Салехарде. Источник URA.RU объяснил, когда вырастут цены на топливо, и почему в Лабытнанги покупать бензин невыгодно.  Цены на бензин популярного топливного оператора в Салехарде остаются стабильно низкими по сравнению с ценовыми предложениями конкурентов. Так, бензин марки АИ-92 реализуется по цене 48,10 рубля за литр, АИ-95 — 50,80 рубля, сообщают аналитики сервиса АЗС — Локатора Russiabase.  Как пояснил один из собеседников URA.RU, привлекательная стоимость бензина объясняется низкими закупочными ценами топлива. «После того как закупленная оператором партия бензина закончится, розничные цены пойдут вверх», — сообщил собеседник агентства. Другие операторы, несмотря на сравнительно низкие оптовые цены, продают бензин дороже, отказываясь от возможности демпинга.  Источник напомнил также, что стоимость нефтепродуктов в городах ЯНАО во многом зависит от торговой надбавки — Салехард в отличие от Лабытнанги относится к территориям, где местным законодательством устанавливаются верхние пределы цен на нефтепродукты. Помимо Лабытнанги «свободные» розничные цены на бензин сохраняются в Муравленко, Новом Уренгое и Ноябрьске. Жители Салехарда рады падению цен на бензин, но отмечают также, что единственное, но весомое огорчение, — огромные очереди на заправках. По словам водителей, автомобилей настолько много, что некоторые вынуждены стоять на проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...