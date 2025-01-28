Источник объяснил разницу цен на бензин, реализуемый АЗС на Ямале

На АЗС в Салехарде держатся стабильно низкие розничные цены на бензин, реализуемый одним из топливных операторов. К заправкам выстраиваются очереди, в том числе из транспорта Лабытнанги, где стоимость топлива выше, сообщают водители в Салехарде. Источник URA.RU объяснил, когда вырастут цены на топливо, и почему в Лабытнанги покупать бензин невыгодно.
Цены на бензин популярного топливного оператора в Салехарде остаются стабильно низкими по сравнению с ценовыми предложениями конкурентов. Так, бензин марки АИ-92 реализуется по цене 48,10 рубля за литр, АИ-95 — 50,80 рубля, сообщают аналитики сервиса АЗС — Локатора Russiabase.
Как пояснил один из собеседников URA.RU, привлекательная стоимость бензина объясняется низкими закупочными ценами топлива. «После того как закупленная оператором партия бензина закончится, розничные цены пойдут вверх», — сообщил собеседник агентства. Другие операторы, несмотря на сравнительно низкие оптовые цены, продают бензин дороже, отказываясь от возможности демпинга.
Источник напомнил также, что стоимость нефтепродуктов в городах ЯНАО во многом зависит от торговой надбавки — Салехард в отличие от Лабытнанги относится к территориям, где местным законодательством устанавливаются верхние пределы цен на нефтепродукты. Помимо Лабытнанги «свободные» розничные цены на бензин сохраняются в Муравленко, Новом Уренгое и Ноябрьске.
Жители Салехарда рады падению цен на бензин, но отмечают также, что единственное, но весомое огорчение, — огромные очереди на заправках. По словам водителей, автомобилей настолько много, что некоторые вынуждены стоять на проезжей части.
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