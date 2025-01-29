Семья Ельцина отказалась лететь на его день рождения в Екатеринбург

Семья Бориса Ельцина, первого президента России, пятый год подряд не намерена ехать в Екатеринбург ради торжеств в честь дня рождения политика. Празднование традиционно пройдет 1 февраля. Об этом URA.RU рассказали в Ельцин Центре.
«Семья Юмашевых на Урал не приедет», — заявили в пресс-службе. Тем не менее в день рождения первого президента в центре предусмотрена обширная программа. Утром в субботу пройдет возложение цветов к памятнику Бориса Ельцина (список официальных лиц пока уточняется), днем пройдут бесплатные экскурсии «Ельцин в фотообъективе», следом — посетители познакомятся с зарисовками из детства и юности будущего президента, увидят уникальные экспонаты из фондов музея. На вечер запланирован концерт классической музыки. Вход в музей Бориса Ельцина и арт-галерею весь день будет бесплатным.
Семья Ельцина не приезжала на торжество в Екатеринбург с 2020 года. Тогда в мероприятиях участвовали вдова первого президента России Наина Ельцина, дочери Ельцина — Татьяна Юмашева и Елена Окулова, его зять Валерий Окулов, а также внук — Иван Окулов. На 90-летний юбилей в 2021 году близкие отложили поездку из-за пандемии, после предпочитали возлагать цветы к памятнику на Новодевичьем кладбище в Москве.
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в свердловском селе Бутка. С 1991 по 1999 он занимал должность первого президента РФ. Политический деятель скончался в возрасте 76 лет в апреле 2007 года.
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