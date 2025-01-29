Аналитик дал прогноз по ценам на частные дома в Пермском крае в 2025 году

К концу 2025 года в Пермском крае аналитики не ожидают резкого увеличения или снижения цен на готовые частные дома. Средняя стоимость практически не изменится, рассказал URA.RU руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«По итогам 2025 года мы ожидаем околонулевой динамики цен на загородные дома. Спад спроса и растущая строительная инфляция сбалансируют друг друга», — сообщил Алексей Попов корреспонденту агентства.
Аналитик отметил, что на дома, построенные давно, продавцы будут снижать цены. А на новые объекты, наоборот, стоимость может вырасти, так как хозяевам нужно будет отбить затраты на строительство.
Собеседник агентства добавил, что за год стоимость полноценного дома, расположенного в коттеджном поселке с городской инфраструктурой в Пермском крае, выросла на 10%. Если в январе 2024 года средняя цена составляла 6,9 млн рублей, то в начале 2025 года стоимость достигла 7,6 млн рублей.
Ранее аналитики дали прогноз по ценам на строящиеся квартиры в Перми. Резкого снижения стоимости эксперты не ожидают.
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