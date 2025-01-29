С карты Челябинской области исчезло шесть муниципалитетов

Шесть муниципалитетов в Кусинском районе исчезнут с карты Челябинской области как самостоятельные административно-территориальные единицы. Постановление об этом подписал губернатор региона Алексей Текслер.
«Согласовать изменение статуса Кусинского района на Кусинский округ с центром в городе Куса. Согласовать упразднение административно-территориальных единиц: Кусинского района, Злоказовского сельсовета, города Куса, рабочего поселка Магнитка, Медведевского сельсовета, Петрозаводского сельсовета. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении губернатора, размещенном на портале официальных правовых актов.
Упразднение сельских и городских поселений происходит в рамках муниципальной реформы, которая проводится в регионе. Смысл реформы в том, что все районы области станут муниципальными округами, а городские и сельские поселения перестанут быть самостоятельными муниципалитетами со своими органами власти — администрацией и советами депутатов. Советы ликвидируют, а администрации станут отделами администраций округов. По замыслу, это должно укрепить вертикаль власти, а также сэкономить деньги, которые расходуются на проведение выборов депутатов сельских и городских советов.
Четыре района — Коркинский, Пластовский, Нязепетровский и Саткинский — уже преобразованы в муниципальные округа. Оставшиеся 23 района должны стать округами в 2025 году.
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