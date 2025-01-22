Почти все районы Челябинской области согласились на преобразование в округа

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Публичные слушания по проекту изменений в устав города, касающихся изменения схемы выборов главы. Екатеринбург , общественные слушания, публичные слушания, счетная комиссия, голосование
В каждом из городских и сельских поселений преобразуемых районов состоялись общественные обсуждения. Фото архивное Фото:

Большинство районов Челябинской области, которые предполагается преобразовать в муниципальные округа, уже выразили свое согласие на преобразование. Соответствующие решения райсобраний размещены на сайтах муниципалитетов.

Из 23 районов 17 уже приняли решение о преобразовании в округа. В остальных инициирован процесс общественных обсуждений вопроса о преобразовании.

Общественные обсуждения проводятся во всех сельсоветах, поссоветах и горсоветах каждого из районов. После того, как жители выражают согласие, соответствующие решения выносят депутаты сельсоветов. После передачи этих решений в райсобрания, решения о преобразовании выносится уже на районном уровне. Затем решения райсобраний передаются в заксобрание региона, чтобы внести изменения в структуру административно-территориального деления Челябинской области.

На сегодняшний день решения о преобразовании приняты райсобраниями Ашинского, Брединского, Варненского, Еманжелинского и Еткульского районов. Аналогичные решения одобрены в Карталинском, Кизильском, Красноармейском и Кунашакском районах. Также решения о преобразовании в округа приняли депутаты Кусинского, Нагайбакского Октябрьского и Троицкого районов. Такое же решение принято в Увельском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах.

В Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Каслинском, Катав-Ивановском и Сосновском районах продолжается процесс общественных обсуждений вопроса о преобразовании. Предполагается, что по их завершении депутаты райсобраний этих муниципалитетов также вынесут соответствующие решения.

После преобразования районов в округа будут ликвидированы городские и сельские советы. Городские и сельские поселения потеряют статус самостоятельных муниципальных образований, их администрации станут территориальными отделами администраций районов.

Инициатива о преобразовании всех 23 районов области районов в муниципальные округа была озвучена губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы.

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Большинство районов Челябинской области, которые предполагается преобразовать в муниципальные округа, уже выразили свое согласие на преобразование. Соответствующие решения райсобраний размещены на сайтах муниципалитетов. Из 23 районов 17 уже приняли решение о преобразовании в округа. В остальных инициирован процесс общественных обсуждений вопроса о преобразовании. Общественные обсуждения проводятся во всех сельсоветах, поссоветах и горсоветах каждого из районов. После того, как жители выражают согласие, соответствующие решения выносят депутаты сельсоветов. После передачи этих решений в райсобрания, решения о преобразовании выносится уже на районном уровне. Затем решения райсобраний передаются в заксобрание региона, чтобы внести изменения в структуру административно-территориального деления Челябинской области. На сегодняшний день решения о преобразовании приняты райсобраниями Ашинского, Брединского, Варненского, Еманжелинского и Еткульского районов. Аналогичные решения одобрены в Карталинском, Кизильском, Красноармейском и Кунашакском районах. Также решения о преобразовании в округа приняли депутаты Кусинского, Нагайбакского Октябрьского и Троицкого районов. Такое же решение принято в Увельском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах. В Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Каслинском, Катав-Ивановском и Сосновском районах продолжается процесс общественных обсуждений вопроса о преобразовании. Предполагается, что по их завершении депутаты райсобраний этих муниципалитетов также вынесут соответствующие решения. После преобразования районов в округа будут ликвидированы городские и сельские советы. Городские и сельские поселения потеряют статус самостоятельных муниципальных образований, их администрации станут территориальными отделами администраций районов. Инициатива о преобразовании всех 23 районов области районов в муниципальные округа была озвучена губернатором Алексеем Текслером в ноябре прошлого года. Ранее в округа уже были преобразованы Коркинский, Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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