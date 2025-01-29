Шестиклассница ранила ножом одноклассника во время урока в Челябинске

В лицее на Северо-Западе Челябинска шестиклассница ударила одноклассника раскладным ножом во время урока. Об этом 29 января сообщили региональные СМИ.
«Мальчик вышел к доске, прочитал стишок, вернулся на место, и одноклассница его ударила. Удар пришелся в бедро. Потом она перед ним даже извинилась, попросила прощения. Большого кровотечения не было, скорую не вызывали. В больницу пострадавшего увез брат уже из дома», — сообщает издание «74.ру».
По данным издания, сам инцидент случился на прошлой неделе. Психологам и представителям полиции девочка объяснила, что одноклассник обижал ее подругу. Все участники инцидента из благополучных семей, на карандаш сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних не попадали. На родителей девочки составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.
Обновлено в 19:40 по уральскому времени:
Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего между несовершеннолетними в лицее. Прокуратура проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, а также исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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