Россия нашла новую точку входа на африканские рынки

Россия намерена развивать торговлю сельхозпродукцией со странами Африки. Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев 29 января в Алжире провел переговоры с президентом Абдельмаджидом Теббуном. Эта страна для России — логистическая точка выхода на более широкие африканские рынки, пояснил URA.RU завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.
«Мы высоко ценим стратегический характер отношений наших стран. Об этом свидетельствует, в том числе близость позиций по большинству пунктов международной и региональной повестки. И мы настроены на сохранение тесной координации между нашими странами», — сказал Дмитрий Патрушев.
На переговорах поднимались вопросы сотрудничества стран в финансово-банковской сфере, промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе вице-премьера. Ожидается, что в рамках рабочего визита пройдет также заседание Смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Алжир имеет перспективы стать важным логистическим хабом для выхода российских товаров на африканские рынки, рассказал URA.RU Владимир Осипов. «В настоящее время Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке, поскольку у России очень высокий экспортный потенциал в сельском хозяйстве, — сказал эксперт. — Мы производим много зерна, и нам его необходимо сбывать с выгодой. Алжир для России — окно в новые рынки. Кроме продуктов, Россия экспортирует через Алжир автомобили и оборудование.
Взамен из Алжира в Россию поступают продовольствие и продукция химической промышленности. Увеличение товарооборота с Африкой может наполнить продовольственный рынок товарами, например, тропическими фруктами, сухофруктами, кофе и какао-бобами. Также Африка богата алмазами, ураном, золотом, медной и железной рудой».
У России и Алжира есть потенциал сотрудничества в финансово-банковской сфере, что актуально в условиях санкций, считает Владимир Осипов. «Санкционное давление на российскую экономику сохраняется, и любая договоренность о расширении межбанковского сотрудничества с другими странами — это выходы на международные платежные системы и возможности для проведения международных платежей», — уточнил собеседник агентства.
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