Россия расширит свое влияние на Африку

Путин готовится к усилению БРИКС и сближению с арабским миром

15 июня 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин укрепляет военное партнерство в Африке и усиливает влияние России в Лиге арабских стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин укрепляет военное партнерство в Африке, а также усиливает влияние России в арабском мире и Средиземноморье. Для этого глава государства расширяет взаимодействие с Алжиром в области военно-технического сотрудничества, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и культуры. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном. Аналитики отмечают, что Северная Африка — это поле конкуренции России и стран НАТО. Приезд Теббуна в Москву стал первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет. Путин принял коллегу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Первая часть переговоров прошла в узком составе. Российский лидер в приветственном обращении отметил, что отношения с Алжиром имеют «для нашей страны особое значение и носят стратегический характер». Он также напомнил, что история этих отношений длится с середины 1950-х годов. Президент РФ Владимир Путин принял президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Георгиевском зале Кремлевского дворца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин отметил, что российско-алжирское взаимодействие является подлинно многоплановым и имеет «весомый потенциал для дальнейшего развития». Он также напомнил, что Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на Африканском континенте. «Хотел бы отметить также, что российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов и организаций тоже находится на хорошем уровне. Наши усилия по линии «ОПЕК плюс» и Форума стран-экспортеров газа способствуют стабилизации мировых энергетических рынков. Продолжается наше конструктивное взаимодействие на других площадках, в ООН в частности. С избранием Алжира на 2024—2025 годы членом Совета Безопасности надеюсь, что это взаимодействие будет только усиливаться», — подчеркнул российский лидер. Статья по теме Россия укрепляет свои позиции в мире Теббун, в свою очередь, заверил Путина в крепкой дружбе и подчеркнул, что давление иностранных государств не сможет повлиять на отношение Алжира к России. Он отметил, что не забыл, кто помог его стране обрести суверенитет. «Это благодаря поддержке Российской Федерации, которая обеспечивает нас оружием, чтобы мы сохранили нашу независимость в этих сложных условиях. Как вы знаете, очень напряженная обстановка. Необходимо ускорить процесс, чтобы мы входили в группу БРИКС и принимали не доллары и евро», — сказал Теббун. Вторая часть переговоров прошла в расширенном составе и включила в себя церемонию подписания главами двух государств Декларации об углублении стратегического партнерства. В своем заявлении по итогам переговоров Путин назвал подписанную декларацию важнейшим документом, в котором поставлены «четкие ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу». Россия и Алжир договорились об углублении стратегического партнерства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе переговоров обсуждалась и международная повестка. Путин подчеркнул, что по большинству наиболее актуальных региональных проблем «мнения государств совпадают или близки». Стороны обсудили положение дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также поговорили о палестино-израильском урегулировании. Так как Алжир — участник Контактной группы Лиги арабских государств по Украине, глава государства изложил Теббуну российское видение первопричин конфликта и оценку текущей ситуации. «Мы благодарны Алжиру, президенту Алжира за готовность оказать посреднические услуги. Естественно, обсуждалось и взаимодействие России и Алжира в военной и военно-технической сферах, которое успешно развивается на протяжении десятилетий. Россия оказывает содействие силовым структурам Алжира в борьбе с террористической угрозой. В ноябре прошлого года на алжирской территории прошли российско-алжирские совместные антитеррористические учения „Щит пустыни“», — подчеркнул Путин. Программа пребывания в России алжирского лидера Абдельмаджида Теббуна крайне насыщена — уже завтра он примет участие в ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визит президента Алжира в Россию продлится еще два дня: в пятницу, 16 мая, планируется участие Теббуна в Петербургском международном экономическом форуме, а в субботу он примет участие во встрече глав ряда африканских стран с Путиным для обсуждения мирного плана по Украине. Также алжирский лидер приглашен на второй саммит «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. Алжир занимает третье место после Египта и Марокко среди ведущих торговых партнеров России в Африке. Также Алжир — третий импортер российского оружия после Китая и Индии. После начала спецоперации на Украине на страну оказывалось дипломатическое давление Запада с требованием разорвать отношения с Россией. Алжир не стал этого делать, а также подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2022 года. В ходе переговоров Путин подчеркнул стратегический характер российско-алжирских отношений, которые длятся уже 60 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такой объем закупаемого вооружения делает Алжир основным военным партнером Москвы на Африканском континенте, и Путин укрепляет это сотрудничество, считают аналитики. Встреча двух глав государств усиливает влияние России не только в Африке, но и в Лиге арабских государств и даже в Средиземноморье, считает генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников. «Алжир — одна из ведущих стран Северной Африки, которая пользуется большим авторитетом на континенте. Это традиционный партнер России с момента завоевания им независимости от Франции. Мы традиционно поддерживали эту страну и развивали отношения, особенно в военно-технической области. Поэтому Алжир можно рассматривать как дружественную страну, и в ситуации, когда Запад объединился в борьбе против России, такая развитая по масштабам региона страна имеет для нас серьезное значение», — пояснил эксперт. В переговорах в узком составе принял участие министр обороны России Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решетников также отметил, что Северная Африка — это поле конкуренции России и стран НАТО. «У Европы есть большой экономический интерес к Алжиру, так как он используется как поставщик газа и других природных ископаемых. Европа также прекрасно понимает, что Алжир — одна из ведущих стран Северной Африки, арабских стран. Она стремится укрепить свои позиции и оттеснить Россию в Алжире», — сказал он. С ним согласился ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, который отметил, что Европа активно пытается подавать алжирский газ как замену российскому. Однако Путин расширяет возможности России влиять на рынок энергоресурсов. «Алжир — один из крупнейших поставщиков газа в ЕС, и европейские политики уговаривают его увеличить поставки газа. Однако Россия, кооперируясь с этой арабской страной, может отстаивать свои представления о „газовой игре“, влиять на стоимость ресурсов. Наши государства сотрудничают по „ОПЕК плюс“ и по Форуму транспортеров газа, также есть планы по строительству атомных объектов в Алжире. Все это говорит в пользу России», — отметил эксперт. Статья по теме Путин создает альтернативу G20 Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин подчеркнул, что Путин провел встречу с главой Алжира в контексте предстоящего вступления страны в БРИКС. По его словам, президент России нанес чувствительный удар недружественным странам. «У этой встречи глобальный политический контекст. Буквально на наших глазах происходит повышение роли БРИКС в мировой экономике и в мировой политике. Алжир стремится идти путем суверенного развития, и этот путь неприемлем для Запада и США. Но вопреки давлению отношения между нашими государствами укрепляются», — подытожил Зудин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин укрепляет военное партнерство в Африке, а также усиливает влияние России в арабском мире и Средиземноморье. Для этого глава государства расширяет взаимодействие с Алжиром в области военно-технического сотрудничества, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и культуры. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы встречи Путина с алжирским лидером Абдельмаджидом Теббуном. Аналитики отмечают, что Северная Африка — это поле конкуренции России и стран НАТО. Приезд Теббуна в Москву стал первым визитом высшего уровня в российско-алжирских отношениях за 13 лет. Путин принял коллегу в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Первая часть переговоров прошла в узком составе. Российский лидер в приветственном обращении отметил, что отношения с Алжиром имеют «для нашей страны особое значение и носят стратегический характер». Он также напомнил, что история этих отношений длится с середины 1950-х годов. Путин отметил, что российско-алжирское взаимодействие является подлинно многоплановым и имеет «весомый потенциал для дальнейшего развития». Он также напомнил, что Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на Африканском континенте. «Хотел бы отметить также, что российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов и организаций тоже находится на хорошем уровне. Теббун, в свою очередь, заверил Путина в крепкой дружбе и подчеркнул, что давление иностранных государств не сможет повлиять на отношение Алжира к России. Он отметил, что не забыл, кто помог его стране обрести суверенитет. «Это благодаря поддержке Российской Федерации, которая обеспечивает нас оружием, чтобы мы сохранили нашу независимость в этих сложных условиях. Как вы знаете, очень напряженная обстановка. Необходимо ускорить процесс, чтобы мы входили в группу БРИКС и принимали не доллары и евро», — сказал Теббун. Вторая часть переговоров прошла в расширенном составе и включила в себя церемонию подписания главами двух государств Декларации об углублении стратегического партнерства. В своем заявлении по итогам переговоров Путин назвал подписанную декларацию важнейшим документом, в котором поставлены «четкие ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу». В ходе переговоров обсуждалась и международная повестка. Путин подчеркнул, что по большинству наиболее актуальных региональных проблем «мнения государств совпадают или близки». Стороны обсудили положение дел в Ливии, Судане, Западной Сахаре, а также поговорили о палестино-израильском урегулировании. Так как Алжир — участник Контактной группы Лиги арабских государств по Украине, глава государства изложил Теббуну российское видение первопричин конфликта и оценку текущей ситуации. Визит президента Алжира в Россию продлится еще два дня: в пятницу, 16 мая, планируется участие Теббуна в Петербургском международном экономическом форуме, а в субботу он примет участие во встрече глав ряда африканских стран с Путиным для обсуждения мирного плана по Украине. Также алжирский лидер приглашен на второй саммит «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. Алжир занимает третье место после Египта и Марокко среди ведущих торговых партнеров России в Африке. Также Алжир — третий импортер российского оружия после Китая и Индии. После начала спецоперации на Украине на страну оказывалось дипломатическое давление Запада с требованием разорвать отношения с Россией. Алжир не стал этого делать, а также подал заявку на вступление в БРИКС в ноябре 2022 года. Такой объем закупаемого вооружения делает Алжир основным военным партнером Москвы на Африканском континенте, и Путин укрепляет это сотрудничество, считают аналитики. Встреча двух глав государств усиливает влияние России не только в Африке, но и в Лиге арабских государств и даже в Средиземноморье, считает генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников. Решетников также отметил, что Северная Африка — это поле конкуренции России и стран НАТО. «У Европы есть большой экономический интерес к Алжиру, так как он используется как поставщик газа и других природных ископаемых. Европа также прекрасно понимает, что Алжир — одна из ведущих стран Северной Африки, арабских стран. Она стремится укрепить свои позиции и оттеснить Россию в Алжире», — сказал он. С ним согласился ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, который отметил, что Европа активно пытается подавать алжирский газ как замену российскому. Однако Путин расширяет возможности России влиять на рынок энергоресурсов. «Алжир — один из крупнейших поставщиков газа в ЕС, и европейские политики уговаривают его увеличить поставки газа. Однако Россия, кооперируясь с этой арабской страной, может отстаивать свои представления о „газовой игре“, влиять на стоимость ресурсов. Наши государства сотрудничают по „ОПЕК плюс“ и по Форуму транспортеров газа, также есть планы по строительству атомных объектов в Алжире. Все это говорит в пользу России», — отметил эксперт. Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин подчеркнул, что Путин провел встречу с главой Алжира в контексте предстоящего вступления страны в БРИКС. По его словам, президент России нанес чувствительный удар недружественным странам. «У этой встречи глобальный политический контекст. Буквально на наших глазах происходит повышение роли БРИКС в мировой экономике и в мировой политике. Алжир стремится идти путем суверенного развития, и этот путь неприемлем для Запада и США. Но вопреки давлению отношения между нашими государствами укрепляются», — подытожил Зудин.