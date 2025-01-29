В Перми сотрудник телефонного завода скончался, покурив на рабочем месте

В Перми работник телефонного завода «Телта» (ОАО ПТЗ «Телта») скончался, покурив на рабочем месте. Мужчина внезапно стал задыхаться, ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но результатов это не принесло. Инцидент произошел утром 27 января, сообщается на сайте Госинспекций труда в Пермском крае.
«Утром 27.01.2025 наладчик холодноштамповочного оборудования шестого разряда, придя на работу, курил в подсобном помещении завода, где ему стало плохо. Мужчина стал задыхаться, оказание ему первой медицинской помощи результатов не дало. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть работника 1980 года рождения», — сообщает Инспекция.
Обстоятельства и причины смерти работника установит комиссия по расследованию несчастного случая, которая сейчас формируется. Из медицинского учреждения запрошено заключение о причинах смерти пермяка.
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