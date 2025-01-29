Впервые улицы Санкт-Петербурга в январе были тщательно вымыты с использованием шлангов. Благодаря аномально теплой зиме, коммунальные службы получили уникальную возможность провести генеральную уборку одной из главных улиц города.
«Такого не помнят даже старожилы отрасли. Были зимы, когда мы могли при благоприятных погодных условиях замывать улицы в марте, однажды даже в феврале. Но январь — впервые», — сообщил председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.
В различных частях города проводится мытье павильонов общественного транспорта, подходов к остановкам, пешеходных переходов и островков безопасности. Основная цель такой ранней уборки максимально использовать благоприятные погодные условия. Это также облегчит проведение весенней зачистки, когда к работам приступят все коммунальные службы города.
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