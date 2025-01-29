Челябинский губернатор назвал первого участника программы «Время героев»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил Герою России Альберту Зайнуллину принять участие в образовательной программе «Герои Южного Урала», созданной по аналогу федеральной программы «Время героев». Об этом 29 января сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В скором времени начнется заявочная кампания, и дальше мы начнем процесс подготовки ребят. Мы рассчитываем, что они сразу вольются в структуры региональной и муниципальной власти, это могут быть и некоммерческие организации, в том числе корпоративный сектор. Как поставил задачу президент, чтобы ребята, которые возвращаются с СВО, шли работать, в том числе в государственные и муниципальные органы власти, поэтому мы такую программу в ближайшее время начинаем», — сообщил Зайнуллину Текслер.
«Программа „Время героев“ подразумевает активное вовлечение возвращающихся с фронта бойцов в работу органов власти. Она реализуется по поручению президента страны.
Альберт Зайнуллин получил звание Героя Российской Федерации за выполнение боевых задач в ходе проведения специальной военной операции по Авдеевскому направлению. Он примет участие в программе «Время героев» и уже принял решение поступить в ЮУрГУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».Текслер пригласил Зайнуллина на торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, которые пройдут в Челябинске 9 мая.
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