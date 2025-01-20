Силовики вновь заинтересовались компанией депутата думы ХМАО Сердюка из-за мигрантов

Силовики вновь заинтересовались компанией депутата думы ХМАО Михаила Сердюка из-за мигрантов. Полицию не устроил размер штрафов, которые суд наложил на девелопера «ДСК-1», привлекавшего к строительству школы 23 гастарбайтеров, поделился инсайдер URA.RU.
«Полиция готовит исковое заявление. Силовики намерены обжаловать размер штрафов, которые должна заплатить компания Сердюка из-за пойманных мигрантов на строительстве школы в 20А микрорайоне Сургута», — сообщает инсайдер.
В пресс-службе управления МВД по Югре в ответ на запрос URA.RU уточнили, что уже обжалуют размер штрафа. По каждому из семи протоколов компания Сердюка была оштрафована на 200 тысяч рублей. «Судом административный штраф назначен ниже низшего предела, установленного санкциями ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее компания депутата Михаила Сердюка столкнулась с проблемами при строительстве школы в 20А микрорайоне Сургута, не сумев сдать объект в срок, что привело к отказу Федеральной антимонопольной службы в продлении сроков строительства. На этой же стройке полиция поймала 23 нелегала во время рейдов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!