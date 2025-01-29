29 января 2025

Опер-герой, поймавший тагильского душегуба, перенес операции после СВО

Ушедший на СВО тагильский полицейский Мансумов перенес операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, девушка, женщина, полиция, мвд россии
Закир Мансумов ушел на СВО в конце 2024 года Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Полицейский из Нижнего Тагила Закир Мансумов, который поймал убийцу 11-летней девочки, ушел на российскую спецоперацию на Украине, получил боевое ранение и уже прошел ряд операций. Об этом он сообщил URA.RU.

«Перенес операции, работаю с психологами. Планирую вернуться домой, к друзьям и семье. Устроиться на работу, жить полноценной жизнью. В общем, не унываю», — поделился Мансумов.

Закиру 28 лет. В 2020-м он начал служить в отделе полиции №17. А в октябре прошлого года Закир подписал контракт с Минобороны РФ. На фронте его тяжело ранили вражеские дроны.

«Один дрон я сразу сбил из оружия. А второй успел спикировать на меня сзади и сделал сброс. Он попал между предплечьем и плечом, я потерял руку. Сам перебинтовался и дошел до врача», — вспоминает Закир. Сейчас он находится в госпитале.

Он — первый, кто вышел на след обвиняемого Владимира Александрова. Опросив его соседей, Закир узнал, что Владимир ранее был судим по педофильской статье, и что он резко пропал после трагедии.

Тело школьницы обнаружили в общежитии на улице Юности в начале сентября. По версии следствия, Александров изнасиловал ее, а потом убил, спрятав труп в подвале. Сейчас он содержится под стражей. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Полицейский из Нижнего Тагила Закир Мансумов, который поймал убийцу 11-летней девочки, ушел на российскую спецоперацию на Украине, получил боевое ранение и уже прошел ряд операций. Об этом он сообщил URA.RU. «Перенес операции, работаю с психологами. Планирую вернуться домой, к друзьям и семье. Устроиться на работу, жить полноценной жизнью. В общем, не унываю», — поделился Мансумов. Закиру 28 лет. В 2020-м он начал служить в отделе полиции №17. А в октябре прошлого года Закир подписал контракт с Минобороны РФ. На фронте его тяжело ранили вражеские дроны. «Один дрон я сразу сбил из оружия. А второй успел спикировать на меня сзади и сделал сброс. Он попал между предплечьем и плечом, я потерял руку. Сам перебинтовался и дошел до врача», — вспоминает Закир. Сейчас он находится в госпитале. Он — первый, кто вышел на след обвиняемого Владимира Александрова. Опросив его соседей, Закир узнал, что Владимир ранее был судим по педофильской статье, и что он резко пропал после трагедии. Тело школьницы обнаружили в общежитии на улице Юности в начале сентября. По версии следствия, Александров изнасиловал ее, а потом убил, спрятав труп в подвале. Сейчас он содержится под стражей. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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