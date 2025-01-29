Опер-герой, поймавший тагильского душегуба, перенес операции после СВО

Ушедший на СВО тагильский полицейский Мансумов перенес операции

30 января 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Закир Мансумов ушел на СВО в конце 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Полицейский из Нижнего Тагила Закир Мансумов, который поймал убийцу 11-летней девочки, ушел на российскую спецоперацию на Украине, получил боевое ранение и уже прошел ряд операций. Об этом он сообщил URA.RU. «Перенес операции, работаю с психологами. Планирую вернуться домой, к друзьям и семье. Устроиться на работу, жить полноценной жизнью. В общем, не унываю», — поделился Мансумов. Закиру 28 лет. В 2020-м он начал служить в отделе полиции №17. А в октябре прошлого года Закир подписал контракт с Минобороны РФ. На фронте его тяжело ранили вражеские дроны. «Один дрон я сразу сбил из оружия. А второй успел спикировать на меня сзади и сделал сброс. Он попал между предплечьем и плечом, я потерял руку. Сам перебинтовался и дошел до врача», — вспоминает Закир. Сейчас он находится в госпитале. Он — первый, кто вышел на след обвиняемого Владимира Александрова. Опросив его соседей, Закир узнал, что Владимир ранее был судим по педофильской статье, и что он резко пропал после трагедии. Тело школьницы обнаружили в общежитии на улице Юности в начале сентября. По версии следствия, Александров изнасиловал ее, а потом убил, спрятав труп в подвале. Сейчас он содержится под стражей. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейский из Нижнего Тагила Закир Мансумов, который поймал убийцу 11-летней девочки, ушел на российскую спецоперацию на Украине, получил боевое ранение и уже прошел ряд операций. Об этом он сообщил URA.RU. «Перенес операции, работаю с психологами. Планирую вернуться домой, к друзьям и семье. Устроиться на работу, жить полноценной жизнью. В общем, не унываю», — поделился Мансумов. Закиру 28 лет. В 2020-м он начал служить в отделе полиции №17. А в октябре прошлого года Закир подписал контракт с Минобороны РФ. На фронте его тяжело ранили вражеские дроны. «Один дрон я сразу сбил из оружия. А второй успел спикировать на меня сзади и сделал сброс. Он попал между предплечьем и плечом, я потерял руку. Сам перебинтовался и дошел до врача», — вспоминает Закир. Сейчас он находится в госпитале. Он — первый, кто вышел на след обвиняемого Владимира Александрова. Опросив его соседей, Закир узнал, что Владимир ранее был судим по педофильской статье, и что он резко пропал после трагедии. Тело школьницы обнаружили в общежитии на улице Юности в начале сентября. По версии следствия, Александров изнасиловал ее, а потом убил, спрятав труп в подвале. Сейчас он содержится под стражей. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.