В России упали цены на бензин

В период с 21 по 27 января 2025 года в России наблюдалось снижение цен на автомобильный бензин на 12,5%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«Снизились цены на следующие виды нефтепродуктов: на топливо судовое (-15,2%), бензин автомобильный (-12,5%), пропан и бутан сжиженные (-7,8%)», — сообщает Росстат. Наибольшее снижение стоимости бензина было отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе, где цены упали на 1,8%.
В Москве стоимость бензина за отчетный период осталась неизменной, тогда как в Санкт-Петербурге наблюдался незначительный рост цен на 0,1%. Цены на бензин в столице варьировались следующим образом: АИ-92 можно было купить за 54,68-57,42 рубля за литр, АИ-95 обходился в 60,49-65,69 рубля, а АИ-98 и выше предлагался по цене от 83,20 до 87,76 рубля. В Санкт-Петербурге стоимость бензина марки АИ-92 колебалась от 54,70 до 57,28 рубля за литр, АИ-95 продавался по цене от 59,00 до 63,41 рубля, а АИ-98 и более дорогие марки стоили от 69,60 до 87,64 рубля.
Ранее Россия заняла пятнадцатую позицию в мировом рейтинге по доступности бензина. Во главе списка находится Люксембург, где средняя зарплата позволяет приобрести более 2,7 тысяч литров бензина. Среди лидеров также Великобритания, Австрия, Ирландия и Норвегия. Уровень доступности бензина определялся не только его стоимостью, но и доходами населения.
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