Россия заняла 15 место в рейтинге доступности бензина

Россия заняла 15 строчку в рейтинге доступности бензина. Лидером стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литров бензина.
«Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина», — сказано в исследовании, проведенном РИА Новости. В пятерку рейтинга вошли Великобритания, Австрия, Ирландия и Норвегия.
Отмечается, что доступность бензина зависит не только от его цены, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты использовали официальные данные о среднемесячных зарплатах и стоимости топлива.
В первую неделю января 2025 года цены на бензин в России выросли на 0,6%. При этом самое значительное повышение стоимости топлива зафиксировано в Республике Саха (Якутия). Снижение цен произошло в Красноярском крае и Республике Тыва, сообщается в исследовании Росстата.
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