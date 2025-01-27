Россия заняла 15 место в рейтинге доступности бензина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на бензин в России выросли на 0,6% в 2025 году
Цены на бензин в России выросли на 0,6% в 2025 году Фото:

Россия заняла 15 строчку в рейтинге доступности бензина. Лидером стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литров бензина.

«Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина», — сказано в исследовании, проведенном РИА Новости. В пятерку рейтинга вошли Великобритания, Австрия, Ирландия и Норвегия.

Отмечается, что доступность бензина зависит не только от его цены, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты использовали официальные данные о среднемесячных зарплатах и стоимости топлива.

В первую неделю января 2025 года цены на бензин в России выросли на 0,6%. При этом самое значительное повышение стоимости топлива зафиксировано в Республике Саха (Якутия). Снижение цен произошло в Красноярском крае и Республике Тыва, сообщается в исследовании Росстата.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия заняла 15 строчку в рейтинге доступности бензина. Лидером стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты более 2,7 тысячи литров бензина. «Россия заняла в рейтинге 15-е место, между Испанией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1242 литров 95-го бензина», — сказано в исследовании, проведенном РИА Новости. В пятерку рейтинга вошли Великобритания, Австрия, Ирландия и Норвегия. Отмечается, что доступность бензина зависит не только от его цены, но и от доходов населения. Для оценки доступности автомобильного топлива в различных странах эксперты использовали официальные данные о среднемесячных зарплатах и стоимости топлива. В первую неделю января 2025 года цены на бензин в России выросли на 0,6%. При этом самое значительное повышение стоимости топлива зафиксировано в Республике Саха (Якутия). Снижение цен произошло в Красноярском крае и Республике Тыва, сообщается в исследовании Росстата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...