Вклады или валюта, недвижимость или елочные игрушки: куда инвестировать в 2025 году

URA.RU выпустило новый эпизод шоу «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом выпуске шоу «По фактам» URA.RU расскажет об инвестициях
В новом выпуске шоу «По фактам» URA.RU расскажет об инвестициях Фото:

Сразу три опрошенных финансовых эксперта говорят о наличке и недвижимости, как о плохих инвестиционных решениях в наступившем году. При этом банковские вклады считают весьма надежным вариантом. И, это несмотря на слухи о заморозке таковых.

Но, куда большее внимание предлагают обратить на не столь очевидные инструменты сохранения (а если повезет, то и преумножения) денег: коллекционное вино и елочные игрушки. Вот где можно «иксануть» по-настоящему? Подробности в новом выпуске шоу «По фактам» с Геной Картелевым.

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Сразу три опрошенных финансовых эксперта говорят о наличке и недвижимости, как о плохих инвестиционных решениях в наступившем году. При этом банковские вклады считают весьма надежным вариантом. И, это несмотря на слухи о заморозке таковых. Но, куда большее внимание предлагают обратить на не столь очевидные инструменты сохранения (а если повезет, то и преумножения) денег: коллекционное вино и елочные игрушки. Вот где можно «иксануть» по-настоящему? Подробности в новом выпуске шоу «По фактам» с Геной Картелевым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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