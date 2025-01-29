Вклады или валюта, недвижимость или елочные игрушки: куда инвестировать в 2025 году

Сразу три опрошенных финансовых эксперта говорят о наличке и недвижимости, как о плохих инвестиционных решениях в наступившем году. При этом банковские вклады считают весьма надежным вариантом. И, это несмотря на слухи о заморозке таковых.
Но, куда большее внимание предлагают обратить на не столь очевидные инструменты сохранения (а если повезет, то и преумножения) денег: коллекционное вино и елочные игрушки. Вот где можно «иксануть» по-настоящему? Подробности в новом выпуске шоу «По фактам» с Геной Картелевым.
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