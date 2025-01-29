Врип мэра отправили на «пересдачу», суд снял обвинения с хирурга: главное в Кургане 29 января

В Курганской области 29 января стало известно, что врип мэра Антона Науменко отправили на повторное тестирование в Москву. В правительстве региона произошли перестановки — свой пост покинул чиновник Всеволод Савин, наладивший систему обратной связи с жителями. Тем временем в суде сняли часть обвинений с хирурга Андрея Руденко, однако другие уголовные дела против него остаются открытыми. Подробности этих и других событий дня — в нашей подборке.
Деньги на инфрастуктуру
Власти Кургана приняли решение выделить 100 миллионов рублей на инфраструктуру участков, предназначенных для многодетных семей и участников СВО. В первую очередь средства пойдут на обустройство дорог и водоснабжения.
Температурные качели
Курганцев в ближайшие дни ждут сильные погодные качели: 30 января температура опустится до -25°C, а уже 1 февраля столбики термометров поднимутся до +1°C.
Суд над курганским хирургом Андреем Руденко
Суд освободил его от уголовной ответственности за гибель пациентки, закрыв дело по статье «оказание услуг, повлекшее смерть». Однако другие обвинения, в том числе по мошенничеству и взяточничеству, с врача не сняли — разбирательство по ним продолжится.
Скандал в лицее
В Лесниковском лицее Курганской области вспыхнул резонанс вокруг школьного питания. Родителям предложили выбрать: либо оставить стоимость обеда на уровне 52 рублей, но убрать из него мясо, либо поднять цену до 100 рублей и кормить льготников отдельно по более дешевому меню. Администрация округа оперативно вмешалась и запретила такие разделения, назвав их неприемлемыми.
Врип мэра отправится на пересдачу
Временно исполняющего полномочия мэра Кургана Антона Науменко вновь отправят в Москву — ему предстоит повторное тестирование, необходимое для прохождения конкурса на пост главы города. По информации источников, если он не сдаст тест и на этот раз, то участие в выборах для него окажется закрытым.
Замгубернатора лишился помощника
Всеволод Савин покинул пост и.о. замруководителя аппарата губернатора Курганской области. По данным инсайдеров, причиной могли стать разногласия с коллективом, хотя чиновник успел наладить систему обратной связи с жителями. До работы в регионе он занимал высокие посты в ФАС России. Его место заняла Лариса Башегурова.
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