Якушев призвал ускорить принятие стандартов господдержки для центров занятости

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев выступил с предложением о скорейшем утверждении стандартов государственной поддержки в области занятости населения. Об этом он заявил на правительственном часе с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.
«На сегодняшний день принято только пять стандартов, которые их регламентируют. Когда будут приняты остальные 11? Это вносит серьезный диссонанс в работу центров занятости», — заявил Якушев на правчасе. Его слова передает сайт ЕР. Он уточнил, что планируется утверждение 16 стандартов государственной поддержки в сфере занятости. Котяков заявил, что в настоящее время все необходимые документы подготовлены и проходят процедуру регистрации в Министерстве юстиции.
В рамках правчаса также была поднята тема трудоустройства участников специальной военной операции. Котяков представил программу, по которой предусмотрено субсидирование найма. Предприятия, принимающие на работу ветеранов, ополченцев и многодетных, могут рассчитывать на государственную поддержку в размере до 100 тысяч рублей. С 2025 года начнется субсидирование оборудования рабочих мест для ветеранов СВО, имеющих инвалидность.
Сенаторы выразили озабоченность по поводу проблем с трудоустройством женщин, имеющих детей. Молодым матерям предоставляется возможность бесплатно повысить свою квалификацию по дефицитным специальностям через специализированные программы обучения. Также предусмотрена возможность частичной занятости, которая позволяет совмещать работу с уходом за ребенком. Для поддержки и обмена опытом в центрах занятости функционируют женские клубы и организация «Женское движение Единой России», отметил Котяков.
На сайте ЕР напомнили, что новый законопроект от партии вводит обязательство для центров занятости создавать индивидуальные цифровые профили для соискателей, что должно способствовать эффективному подбору вакансий. Однако стандарты, которые регламентируют предоставление государственной поддержки в процессе поиска работы, еще не утверждены в окончательном виде.
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