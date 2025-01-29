На Дальнем Востоке снизят тарифы на электроэнергию

Власти придумали, как снизить тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке. Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании с главами дальневосточных регионов и энергетиками поставил задачу быстрее строить новые объекты генерации. Стоимость электроэнергии для местного населения может снизиться за счет экспорта этого ресурса в Китай и появления новых категорий пользователей, например, майнеров, объяснили эксперты URA.RU.
«Мы обсуждаем одну из наиболее актуальных тем для экономического укрепления Дальнего Востока — развитие электроэнергетики. Уже сегодня инвестиционные проекты, которые реализуются на территории ДФО, сталкиваются со сложностями энергетического обеспечения. Правительством России утверждена генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Нужно конкретизировать программу и разбить ее на периоды. Необходимо убедиться в том, что количества энергетических объектов, которые будут построены в сроки, определенные Минэнерго и правительством, достаточно для реализации инвестиционных проектов», — сказал вице-премьер Юрий Трутнев.
По данным Минэнерго России, в 2024 году суммарное потребление по Объединенной энергосистеме Востока, энергосистемам Забайкальского края и Республики Бурятия, ОЭС Востока, а также изолированным территориям составило 74,3 млрд киловатт-часов, показав прирост в 5,2% к 2023 году. В течение 18 лет на Дальнем Востоке прогнозируется рост потребления электроэнергии, превышающий среднероссийский показатель.
Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России, КРДВ, дальневосточным регионам представить в правительство России и Минэнерго России данные о потребности в объемах электроэнергии и в строительстве объектов генерации.
«Задача очень простая: надо обеспечить все инвестиционные проекты – и уже реализуемые и те, которые будут создаваться на территории Дальнего Востока — электроэнергией вовремя и по максимально приемлемым ценам», – подчеркнул вице-премьер.
На пресс-подходе Юрий Трутнев уточнил, что планы по созданию новых энергетических мощностей должны учитывать не только потребности уже реализуемых и только запланированных проектов, но и создавать профицит электроэнергии. Сейчас на Дальнем Востоке реализуется более 2,8 тысячи инвестиционных проектов. Точных планов о том, сколько таких проектов будет через несколько лет, никто не даст. Ответ на вопрос зависит от спроса и решений руководителей предприятий, бизнеса.
«Это гибкий процесс. Но мы уверены, число инвестиционных проектов в ДФО будет расти. Поэтому неплохо создать задел мощности и, если профицит электроэнергии будет, то резервировать его пока под майнинг, потому что просто так держать резерв – дорого. А когда он будет использоваться для майнинга, то никаких затрат мы, в общем, не понесем. Делать это надо во всех дальневосточных регионах, потому что они по поручению президента РФ должны развиваться быстрее. Этим вопросом займемся отдельно. Постараемся всю эту схему на территории Дальнего Востока собрать», — заявил Трутнев.
Эксперты URA.RU поясняют, что создание резервного запаса энергетических мощностей в ДФО потребует усилий и времени, потому что строительство даже одной мощной электростанции может занимать несколько лет. А сложные проекты — вместе с проектированием и строительством могут растянуться на десяток-другой. Тем не менее, если эта задача будет выполнена, Россия существенно укрепит восточные рубежи экономически и стратегически.
Задача усилить позиции на Дальнем Востоке ставилась давно, но полтора года назад стало понятно, что наши отношения с Западом испортились надолго, и вместо того, чтобы бороться за снятие санкций, надо укреплять суверенитет и максимально эффективно использовать собственные ресурсы, полагает глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «Чтобы сделать это основательно и навсегда, нужно потратить немало денег. Крупные инвестиционные проекты не всегда окупаются, но власти идут на эти экономические риски по нескольким причинам. Во-первых, они демонстрируют потенциальным инвесторам готовность обеспечить их проекты необходимой энергией. Во-вторых, показывают бизнесу и населению шаги по улучшению условий жизни на Дальнем Востоке. А еще создают новые категории потребителей энергии — те же майнинговые фермы переводят в сегмент легальных и желаемых потребителей», — уточнил политолог.
По мнению Сергея Маркелова, Россия также создает новую позицию по дальневосточному экспорту в Китай. «Энергия — это то, что можно продавать не только внутри страны. Если будет создан энергетический резерв, на который вдруг Дальний Восток не обеспечит спрос, он будет реализован на огромном китайском рынке за хорошие деньги. А экономически-эффективная реализация энергии платежеспособным категориям потребителей позволит сдерживать тарифы для населения внутри макрорегиона», — считает эксперт.
Власти декларируют снижение тарифов для местных потребителей на фоне повышения энергоемкости Дальнего Востока, но их уровень будет зависеть от многих факторов, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Тарифы зависят от условий, на которых объекты генерации будут финансироваться и строиться, какая будет мощность и на каком источнике энергии она будет работать. А также от гарантий возврата инвестиций, которые должны дать власти.
Планы властей по привлечению на Дальний Восток майнинговых компаний эксперт считает здравым решением. «Майнеры — подарок энергетике, но при условии, что они легальные. У нас в стране неоднозначно относятся к майнингу. А его запрет в энергодефицитных регионах связан как раз с тем, что источники генерации не могут обеспечить все нуждающиеся предприятия, население, бизнес. На самом деле, майнинговые фермы могут стать источником прибыли для энергетиков и использовать резервные энергоресурсы в будущем», — пояснил Юшков.
В контексте снижения тарифов важно понимать технические возможности обновления и строительства объектов генерации, особенности расположения потребителей, говорит профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. Привлекать майнеров на Дальний Восток как легальных потребителей — идея интересная. Но тут надо внимательно проработать вопрос «обеления» этой сферы и выйти на диалог с представителями сегмента.
«Если власти создадут резервный запас мощностей, им действительно нужно продавать любым потребителям, которые готовы платить. Но майнинг, например, это такая история, которая до сих пор не отрегулирована. Там есть особенности: невозможно сегодня майнить, а завтра не майнить. То есть требуется, чтобы постоянно машинка работала.
Важно понимать, что на Дальнем Востоке только-только открылось рыночное ценообразование. То есть мы еще не понимаем, что там будет происходить. Мне кажется, что нужно разговаривать с майнерами заранее. Пойдут ли они на таких условиях? Если пойдут, то замечательно. Вполне возможно, что они еще и вложатся в строительство генерации и возьмут на себя часть затрат на строительство объектов генерации», — резюмировал собеседник агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.