Трутнев занялся сохранением тарифов ЖКХ в Арктике и на Дальнем Востоке

Экс-губернатор Пермского края, ныне зампред правительства РФ Юрий Трутнев занялся вопросом сохранения тарифов ЖКХ на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Правительство РФ приняло решение убрать из механизма выравнивания высокорентабельные организации, говорится в сообщении. Также будет снижена субсидия, направленная на выравнивание тарифов ЖКХ для сохранения цен на энергию в Арктике и дальневосточных странах на приемлемых показателях. «Сейчас мы проверяем, как происходит компенсация этих средств, дополнительных расходов бюджетной сферы Якутии, потому что мнения разошлись», — заявил Трутнев.
По словам Трутнева, на территории дальневосточных регионов работает механизм выравнивания тарифов на электроэнергию. Изменения в этом механизме привели к снижению финансирования ЖКХ со стороны государства. Это также привело и к увеличению расходов бюджета в регионах в целях недопущения роста тарифов на энергию. Также политик отметил, что на совещании обсуждалось финансовая поддержка предприятиям, которые имеют социально-экономическое значение для дальневосточных и арктических регионов.
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Экс-губернатор Пермского края, ныне зампред правительства РФ Юрий Трутнев занялся вопросом сохранения тарифов ЖКХ на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Об этом сообщается на сайте российского правительства. Правительство РФ приняло решение убрать из механизма выравнивания высокорентабельные организации, говорится в сообщении. Также будет снижена субсидия, направленная на выравнивание тарифов ЖКХ для сохранения цен на энергию в Арктике и дальневосточных странах на приемлемых показателях. «Сейчас мы проверяем, как происходит компенсация этих средств, дополнительных расходов бюджетной сферы Якутии, потому что мнения разошлись», — заявил Трутнев. По словам Трутнева, на территории дальневосточных регионов работает механизм выравнивания тарифов на электроэнергию. Изменения в этом механизме привели к снижению финансирования ЖКХ со стороны государства. Это также привело и к увеличению расходов бюджета в регионах в целях недопущения роста тарифов на энергию. Также политик отметил, что на совещании обсуждалось финансовая поддержка предприятиям, которые имеют социально-экономическое значение для дальневосточных и арктических регионов.