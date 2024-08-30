Путин сохраняет план построить новый город на Дальнем Востоке

На это уйдет два президентских срока

31 августа 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин не отказывается от планов построить новый город на Дальнем Востоке Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС Планы по строительству нового города на Дальнем Востоке остаются, несмотря на санкции и СВО. Президент Владимир Путин одобрил эту идею три года назад. По информации URA.RU, полученной от представительства президента в ДФО, на это уйдет два президентских срока. Вместе с тем, как рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией, реализация проекта вызвала разногласия между полпредством и местными властями — город Спутник будет строиться без привязки к Владивостоку. Да и прогнозы демографов по-прежнему остаются неутешительными. Идея реализовать проект города-спутника Владивостока остается в силе. В дальневосточном полпредстве сообщили URA.RU, что конкурс среди инвесторов завершен. Соглашение с компанией-победителем Корпорация развития Дальнего Востока планирует подписать в рамках ВЭФ-2024. «Основным критерием отбора является максимальный объем частных инвестиций, предлагаемых инвестором к вложению в объекты города-спутника Владивостока», — пояснили в полпредстве. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев полностью замкнул на себе строительство нового города под Владивостоком, говорят инсайдеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Строительство первых объектов должно начаться в 2025 году. К 2036 году в Спутнике планируют построить около 1,7 млн кв. м жилья, 17 детских садов, 9 школ, 3 медицинских учреждения, культурно-досуговые и деловые объекты и прочее. Кроме того, в планах полпредства — создание свыше 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Это обеспечит налоговые поступления в объеме более 1 трлн рублей. «Предусмотрено создание знаковых мест притяжения, в частности, самой длинной благоустроенной набережной на Дальнем Востоке — 10 км. Под реализацию проекта выделены территории общей площадью 1400 га в районе полуострова Де-Фриз на берегу Амурского залива, — отметили в полпредстве. — На текущий момент утвержден мастер-план и планировка территории, реализуются мероприятия по обеспечению территории инженерной инфраструктурой». Статья по теме Первым новым городом Шойгу в Сибири будет Электроград Идеи построить в России новые города стали появляться одна за другой с 2021 года. Сначала экс-министр обороны Сергей Шойгу, который был тогда одним из лидеров списка «Единой России» на парламентских выборах, объявил о проектах строительства трех-пяти городов-миллионников в Сибири. После того как президент Путин, выступая на ВЭФ-2021, потребовал решить проблему оттока населения из ДФО, власти Владивостока и Приморья заявили о проекте города-спутника краевой столицы. Изобретать велосипед они не стали и просто решили воспользоваться идеей еще советских времен (строительство нового города включили в генплан еще в 1980-х годах) и основателя компании по продаже электроники DNS Дмитрия Алексеева. Предприниматель загорелся идеей построить DNS-Сити и для разработки проекта привлек даже испанских архитекторов. Как рассказали URA.RU в полпредстве, проект DNS входит «в периметр города-спутника». Первый жилой дом там уже готов, строятся остальные. Пока одна из самых красивых набережных во Владивостоке — в бухте Аякс на территории Дальневосточного университета с видом на Русский мост Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соглашение о строительстве Спутника было подписано в сентябре 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «Новые городские проекты». Проект был оценен на тот момент в 1,4 трлн рублей. Один из источников URA.RU, близкий к краевому правительству, рассказал, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев полностью замкнул этот проект на себе, и местные власти к нему не имеют никакого отношения. Это усилило в политсреде недоверие к идее и недовольство позицией Трутнева. «Запустят или нет проект — большой вопрос. Но ситуация доведена до президента, поэтому, возможно, позитивные изменения и произойдут», — рассказал собеседник агентства. На ВЭФ-2022 был дан старт проекту нового города, а на ВЭФ-2024 местные элиты ожидают услышать подробности и новость о выборе главного инвестора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сразу два источника в Госдуме подтвердили, что местные власти «отсадили» от этого проекта. Им полностью занимается полпредство. «Если раньше говорили, что город-спутник будет развиваться совместно с Владивостоком, теперь концепция изменилась, и этот проект вообще никак не связывают со столицей Приморья. Даже на профильной сессии ВЭФ в повестку включено развитие Владивостока и никак не обозначен Спутник, то есть даже во Владивостокскую агломерацию он уже не попадает», — пояснил инсайдер. Впрочем, один из собеседников заметил: история строительства Спутника — это не столько тема Трутнева, сколько лично президента Путина. «Из заявленных новых городов — в Сибири и на Дальнем Востоке — этот проект наиболее реален и важен с точки зрения современной логистики и геополитических приоритетов. Поэтому местных к нему не подпускают — это сугубо федеральная история, учитывая ее значение на фоне проблем, связанных с иностранными инвестициями в ряд крупнейших проектов на Дальнем Востоке, уходом инвесторов», — полагает источник. Эксперты-демографы считают, что справиться с оттоком населения из ДФО новый город не поможет — молодежь будет уезжать в поисках лучшей жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам ведущего эксперта Агентства политических коммуникаций во Владивостоке, первого секретаря краевого комитета партии «Коммунисты России» Александр Андони, важным остается вопрос, насколько будут выгодны условия для инвесторов, решивших включиться в проект. «Он актуален на фоне растущей ключевой ставки, и ответ на него было бы интересно услышать всем, в том числе будущим инвесторам, на ВЭФ, — сможет ли правительство сохранить льготные условия по дальневосточной ипотеке до конца проекта», — пояснил политолог. По-прежнему скептически к проекту нового города в Приморье относятся демографы. По данным Росстата, в регионы ДФО в 2023 году приехало 290,8 тысячи человек (95,7% к уровню 2022 года), уехало — 304,96 тысячи (89,4% к уровню 2022-го). В первом квартале 2024 года число приехавших на Дальний Восток составило 59 тысяч 197 человек, уехавших — 60 тысяч 252 человека. Новость по теме Власти Приморского края показали проект нового города Спутник Завлабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ им. Ломоносова Ольга Чудиновских считает, что «нет смысла пытаться затаскивать „постоянное“ население в ДФО». «Многолетний отток имеет совершенно объективные причины, которые строительством какого-то города не решить. Да и не нужно останавливать этот отток, — убеждена эксперт. — Учитывая сложность климатических условий, удаленность от центра России, самое перспективное — создавать „временное“ население: это студенты, которые приезжают учиться, или вахтовики, которые приезжают работать. Город [Владивосток] будет жить, предоставляя им услуги и товары. Это самая перспективная форма поддержания жизни в регионе. Привлечь людей из Сибири, из Центральной России, переселенцев — это утопическая задача». 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Планы по строительству нового города на Дальнем Востоке остаются, несмотря на санкции и СВО. Президент Владимир Путин одобрил эту идею три года назад. По информации URA.RU, полученной от представительства президента в ДФО, на это уйдет два президентских срока. Вместе с тем, как рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией, реализация проекта вызвала разногласия между полпредством и местными властями — город Спутник будет строиться без привязки к Владивостоку. Да и прогнозы демографов по-прежнему остаются неутешительными. Идея реализовать проект города-спутника Владивостока остается в силе. В дальневосточном полпредстве сообщили URA.RU, что конкурс среди инвесторов завершен. Соглашение с компанией-победителем Корпорация развития Дальнего Востока планирует подписать в рамках ВЭФ-2024. «Основным критерием отбора является максимальный объем частных инвестиций, предлагаемых инвестором к вложению в объекты города-спутника Владивостока», — пояснили в полпредстве. Строительство первых объектов должно начаться в 2025 году. К 2036 году в Спутнике планируют построить около 1,7 млн кв. м жилья, 17 детских садов, 9 школ, 3 медицинских учреждения, культурно-досуговые и деловые объекты и прочее. Кроме того, в планах полпредства — создание свыше 30 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Это обеспечит налоговые поступления в объеме более 1 трлн рублей. «Предусмотрено создание знаковых мест притяжения, в частности, самой длинной благоустроенной набережной на Дальнем Востоке — 10 км. Под реализацию проекта выделены территории общей площадью 1400 га в районе полуострова Де-Фриз на берегу Амурского залива, — отметили в полпредстве. — На текущий момент утвержден мастер-план и планировка территории, реализуются мероприятия по обеспечению территории инженерной инфраструктурой». Идеи построить в России новые города стали появляться одна за другой с 2021 года. Сначала экс-министр обороны Сергей Шойгу, который был тогда одним из лидеров списка «Единой России» на парламентских выборах, объявил о проектах строительства трех-пяти городов-миллионников в Сибири. После того как президент Путин, выступая на ВЭФ-2021, потребовал решить проблему оттока населения из ДФО, власти Владивостока и Приморья заявили о проекте города-спутника краевой столицы. Изобретать велосипед они не стали и просто решили воспользоваться идеей еще советских времен (строительство нового города включили в генплан еще в 1980-х годах) и основателя компании по продаже электроники DNS Дмитрия Алексеева. Предприниматель загорелся идеей построить DNS-Сити и для разработки проекта привлек даже испанских архитекторов. Как рассказали URA.RU в полпредстве, проект DNS входит «в периметр города-спутника». Первый жилой дом там уже готов, строятся остальные. Соглашение о строительстве Спутника было подписано в сентябре 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «Новые городские проекты». Проект был оценен на тот момент в 1,4 трлн рублей. Один из источников URA.RU, близкий к краевому правительству, рассказал, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев полностью замкнул этот проект на себе, и местные власти к нему не имеют никакого отношения. Это усилило в политсреде недоверие к идее и недовольство позицией Трутнева. «Запустят или нет проект — большой вопрос. Но ситуация доведена до президента, поэтому, возможно, позитивные изменения и произойдут», — рассказал собеседник агентства. Сразу два источника в Госдуме подтвердили, что местные власти «отсадили» от этого проекта. Им полностью занимается полпредство. «Если раньше говорили, что город-спутник будет развиваться совместно с Владивостоком, теперь концепция изменилась, и этот проект вообще никак не связывают со столицей Приморья. Даже на профильной сессии ВЭФ в повестку включено развитие Владивостока и никак не обозначен Спутник, то есть даже во Владивостокскую агломерацию он уже не попадает», — пояснил инсайдер. Впрочем, один из собеседников заметил: история строительства Спутника — это не столько тема Трутнева, сколько лично президента Путина. «Из заявленных новых городов — в Сибири и на Дальнем Востоке — этот проект наиболее реален и важен с точки зрения современной логистики и геополитических приоритетов. Поэтому местных к нему не подпускают — это сугубо федеральная история, учитывая ее значение на фоне проблем, связанных с иностранными инвестициями в ряд крупнейших проектов на Дальнем Востоке, уходом инвесторов», — полагает источник. По словам ведущего эксперта Агентства политических коммуникаций во Владивостоке, первого секретаря краевого комитета партии «Коммунисты России» Александр Андони, важным остается вопрос, насколько будут выгодны условия для инвесторов, решивших включиться в проект. «Он актуален на фоне растущей ключевой ставки, и ответ на него было бы интересно услышать всем, в том числе будущим инвесторам, на ВЭФ, — сможет ли правительство сохранить льготные условия по дальневосточной ипотеке до конца проекта», — пояснил политолог. По-прежнему скептически к проекту нового города в Приморье относятся демографы. По данным Росстата, в регионы ДФО в 2023 году приехало 290,8 тысячи человек (95,7% к уровню 2022 года), уехало — 304,96 тысячи (89,4% к уровню 2022-го). В первом квартале 2024 года число приехавших на Дальний Восток составило 59 тысяч 197 человек, уехавших — 60 тысяч 252 человека. Завлабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ им. Ломоносова Ольга Чудиновских считает, что «нет смысла пытаться затаскивать „постоянное“ население в ДФО». «Многолетний отток имеет совершенно объективные причины, которые строительством какого-то города не решить. Да и не нужно останавливать этот отток, — убеждена эксперт. — Учитывая сложность климатических условий, удаленность от центра России, самое перспективное — создавать „временное“ население: это студенты, которые приезжают учиться, или вахтовики, которые приезжают работать. Город [Владивосток] будет жить, предоставляя им услуги и товары. Это самая перспективная форма поддержания жизни в регионе. Привлечь людей из Сибири, из Центральной России, переселенцев — это утопическая задача».