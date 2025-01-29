29 января 2025

В Пермском крае снизилось количество ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае за 2024 год снизилось количество ДТП с пострадавшими
В Пермском крае за 2024 год снизилось количество ДТП с пострадавшими Фото:

На территории Пермского края за 2024 год зарегистрировано 2017 ДТП с пострадавшими, что на 1,9% меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

«На территории Перми за прошедший год произошло 747 ДТП с пострадавшими. При этом отмечено снижение количества погибших. Всего в результате аварий скончалось 218 человек, что на 12,1% меньше, чем в 2023 году. При этом смертность выросла на 27%», — пишет РБК Пермь со ссылкой на данные ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что мощный снегопад в Перми спровоцировал десятки ДТП за сутки. Так, 28 января на территории города зарегистрировано 35 ДТП. Основной причиной аварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

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На территории Пермского края за 2024 год зарегистрировано 2017 ДТП с пострадавшими, что на 1,9% меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. «На территории Перми за прошедший год произошло 747 ДТП с пострадавшими. При этом отмечено снижение количества погибших. Всего в результате аварий скончалось 218 человек, что на 12,1% меньше, чем в 2023 году. При этом смертность выросла на 27%», — пишет РБК Пермь со ссылкой на данные ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что мощный снегопад в Перми спровоцировал десятки ДТП за сутки. Так, 28 января на территории города зарегистрировано 35 ДТП. Основной причиной аварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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