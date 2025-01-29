В Пермском крае снизилось количество ДТП с пострадавшими

На территории Пермского края за 2024 год зарегистрировано 2017 ДТП с пострадавшими, что на 1,9% меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
«На территории Перми за прошедший год произошло 747 ДТП с пострадавшими. При этом отмечено снижение количества погибших. Всего в результате аварий скончалось 218 человек, что на 12,1% меньше, чем в 2023 году. При этом смертность выросла на 27%», — пишет РБК Пермь со ссылкой на данные ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что мощный снегопад в Перми спровоцировал десятки ДТП за сутки. Так, 28 января на территории города зарегистрировано 35 ДТП. Основной причиной аварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.
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