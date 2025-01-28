28 января 2025

В Перми мощный снегопад привел к трем десяткам ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть ДТП произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима
Большая часть ДТП произошла из-за несоблюдения водителями скоростного режима Фото:

В Перми за прошедшие сутки произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Ситуацию на дорогах осложнил мощный снегопад, вызванный молодым западным циклоном.

«28 января на территории Перми зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых пострадали два пешехода», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на Госавтоинспекцию краевой столицы. Основной причиной ДТП названо несоответствие скорости конкретным условиям движения.

URA.RU писало о дорожно-транспортном происшествии на Куйбышева, где застрявший на трамвайных путях легковой автомобиль перегородил дорогу общественному транспорту. В утренние часы наблюдались пробки на самых загруженных улицах. Сервис «Яндекс.Карты» оценивал дорожную ситуацию в 9 баллов. По данным Пермского ЦГМС, 28 января в краевой столице выпало 11 мм осадков, что составляет 75% от декадной нормы.

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В Перми за прошедшие сутки произошло 35 дорожно-транспортных происшествий. Ситуацию на дорогах осложнил мощный снегопад, вызванный молодым западным циклоном. «28 января на территории Перми зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых пострадали два пешехода», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на Госавтоинспекцию краевой столицы. Основной причиной ДТП названо несоответствие скорости конкретным условиям движения. URA.RU писало о дорожно-транспортном происшествии на Куйбышева, где застрявший на трамвайных путях легковой автомобиль перегородил дорогу общественному транспорту. В утренние часы наблюдались пробки на самых загруженных улицах. Сервис «Яндекс.Карты» оценивал дорожную ситуацию в 9 баллов. По данным Пермского ЦГМС, 28 января в краевой столице выпало 11 мм осадков, что составляет 75% от декадной нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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