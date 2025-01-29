29 января 2025

Тагильчане увековечили подвиги погибших на СВО земляков

В Нижнем Тагиле увековечили память о погибших в зоне СВО земляках
© Служба новостей «URA.RU»
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В музей переданы личные вещи погибших бойцов
В музей переданы личные вещи погибших бойцов Фото:

В Музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных конфликтах, создана новая экспозиция. Она посвящена землякам-участникам специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«На стендах „Подвиг солдата бессмертен“ увековечены имена первых тагильчан, погибших в зоне СВО. Семья Андрея Перетыкина в годовщину его гибели передала для музея личные вещи бойца. Андрей награжден двумя Орденами Мужества», — говорится в сообщении.

Пинаев отметил, что сегодня важно доносить до молодого поколения правдивую информацию о специальной военной операции. По словам мэра, в музее перед школьниками выступают бойцы, вернувшиеся с полей сражений, и дети из первых уст узнают о том, что происходит на передовой.

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В Музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных конфликтах, создана новая экспозиция. Она посвящена землякам-участникам специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «На стендах „Подвиг солдата бессмертен“ увековечены имена первых тагильчан, погибших в зоне СВО. Семья Андрея Перетыкина в годовщину его гибели передала для музея личные вещи бойца. Андрей награжден двумя Орденами Мужества», — говорится в сообщении. Пинаев отметил, что сегодня важно доносить до молодого поколения правдивую информацию о специальной военной операции. По словам мэра, в музее перед школьниками выступают бойцы, вернувшиеся с полей сражений, и дети из первых уст узнают о том, что происходит на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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