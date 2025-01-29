Тагильчане увековечили подвиги погибших на СВО земляков

В Музее памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных конфликтах, создана новая экспозиция. Она посвящена землякам-участникам специальной военной операции. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«На стендах „Подвиг солдата бессмертен“ увековечены имена первых тагильчан, погибших в зоне СВО. Семья Андрея Перетыкина в годовщину его гибели передала для музея личные вещи бойца. Андрей награжден двумя Орденами Мужества», — говорится в сообщении.
Пинаев отметил, что сегодня важно доносить до молодого поколения правдивую информацию о специальной военной операции. По словам мэра, в музее перед школьниками выступают бойцы, вернувшиеся с полей сражений, и дети из первых уст узнают о том, что происходит на передовой.
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