Пермских школьников научат судостроению, конструированию БПЛА и дизайну

В семи школах Перми идет набор в профильные сетевые классы. Школьники могут начать обучение в сфере медиатехнологий, дизайна, судостроения и конструирования беспилотников.
«В центре „Луч“ старшеклассники уже осваивают судостроение и могут пуститься в плавание по рекам и морям России. В школе №101 изучают конструирование, в школе №55 — медиатехнологии. Свободные места есть в классе по судостроению в центре „Луч“, химико-технологическом классе в лицее №4, классе по изучению беспилотных авиационных систем в школе „Флагман“ и классе дизайна в школе „Точка“», — сообщается telegram-канале администрации Перми.
Сетевые профильные классы открылись в образовательных учреждениях Перми в 2024 году. Школы получили грант из бюджета Перми на открытие классов по разным направлениям. Занятия проходят на бесплатной основе. Для записи нужно обратиться в выбранное образовательное учреждение.
Ранее пермских школьников пригласили в летний лагерь от центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». В рамках лагеря ребята могут узнать, что такое школа выживания, военная и тактическая подготовка. Также детей ждут интеллектуальные игры, квесты и знакомство с различными типами БПЛА.
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