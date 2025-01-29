29 января 2025

Пермских школьников научат судостроению, конструированию БПЛА и дизайну

Семь пермских школ запустили набор в профильные классы
© Служба новостей «URA.RU»
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В семи школах Перми идет набор в профильные сетевые классы с разными направлениями
В семи школах Перми идет набор в профильные сетевые классы с разными направлениями Фото:

В семи школах Перми идет набор в профильные сетевые классы. Школьники могут начать обучение в сфере медиатехнологий, дизайна, судостроения и конструирования беспилотников.

«В центре „Луч“ старшеклассники уже осваивают судостроение и могут пуститься в плавание по рекам и морям России. В школе №101 изучают конструирование, в школе №55 — медиатехнологии. Свободные места есть в классе по судостроению в центре „Луч“, химико-технологическом классе в лицее №4, классе по изучению беспилотных авиационных систем в школе „Флагман“ и классе дизайна в школе „Точка“», — сообщается telegram-канале администрации Перми.

Сетевые профильные классы открылись в образовательных учреждениях Перми в 2024 году. Школы получили грант из бюджета Перми на открытие классов по разным направлениям. Занятия проходят на бесплатной основе. Для записи нужно обратиться в выбранное образовательное учреждение.

Ранее пермских школьников пригласили в летний лагерь от центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». В рамках лагеря ребята могут узнать, что такое школа выживания, военная и тактическая подготовка. Также детей ждут интеллектуальные игры, квесты и знакомство с различными типами БПЛА.

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В семи школах Перми идет набор в профильные сетевые классы. Школьники могут начать обучение в сфере медиатехнологий, дизайна, судостроения и конструирования беспилотников. «В центре „Луч“ старшеклассники уже осваивают судостроение и могут пуститься в плавание по рекам и морям России. В школе №101 изучают конструирование, в школе №55 — медиатехнологии. Свободные места есть в классе по судостроению в центре „Луч“, химико-технологическом классе в лицее №4, классе по изучению беспилотных авиационных систем в школе „Флагман“ и классе дизайна в школе „Точка“», — сообщается telegram-канале администрации Перми. Сетевые профильные классы открылись в образовательных учреждениях Перми в 2024 году. Школы получили грант из бюджета Перми на открытие классов по разным направлениям. Занятия проходят на бесплатной основе. Для записи нужно обратиться в выбранное образовательное учреждение. Ранее пермских школьников пригласили в летний лагерь от центра военно-спортивной подготовки «Стрелец». В рамках лагеря ребята могут узнать, что такое школа выживания, военная и тактическая подготовка. Также детей ждут интеллектуальные игры, квесты и знакомство с различными типами БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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