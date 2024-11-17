В Перми заработает детский лагерь, где школьники смогут стать «штурмовиками»

В Перми школьников пригласили в летний лагерь пройти курсы подготовки «штурмовиков» и «операторов беспилотников». Обучение для детей проведет пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», который работает со специалистами в Вооруженных силах РФ, МЧС и Росгвардии. В соцсети «ВКонтакте» представители организации рассказали, что пять тематических обучающих смен пройдут во время летних каникул в 2025 году.
«Смены „Тактический медик“, „Разведчик оператор БПЛА“, „Штурмовик“, „Штурмовик оператор FPV-дронов“. А заключительная смена „Смена героев“ объединит все специальности, которые получат ребята в прошедших сменах. Программа сборов разработана на основе военных наук и знакомит ребят с жизнью солдат, почти как в настоящей российской армии», — говорится в анонсе.
Ребята узнают, что такое школа выживания, военная и тактическая подготовка, познакомятся с различными типами БПЛА, станут участниками полевых выходов. Также детей в летнем лагере ждут интеллектуальные игры, квесты и различные мастер-классы. Школьники смогут пройти квалификационные испытания на право ношения именного жетона от отряда Пермского СОБРа.
ЦВСП «Стрелец» не первый год организует для детей тематический лагерь. В 2023 году школьники смогли познакомиться с военным делом в палаточном лагере. Также учащиеся 5-9-х классов осваивали школьную программу параллельно с военной подготовкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!