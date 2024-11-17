17 ноября 2024

В Перми заработает детский лагерь, где школьники смогут стать «штурмовиками»

В Перми центр, где готовят бойцов для участия в СВО, открывает детский лагерь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребята смогут познакомиться с военными «науками»
Ребята смогут познакомиться с военными «науками» Фото:

В Перми школьников пригласили в летний лагерь пройти курсы подготовки «штурмовиков» и «операторов беспилотников». Обучение для детей проведет пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», который работает со специалистами в Вооруженных силах РФ, МЧС и Росгвардии. В соцсети «ВКонтакте» представители организации рассказали, что пять тематических обучающих смен пройдут во время летних каникул в 2025 году.

«Смены „Тактический медик“, „Разведчик оператор БПЛА“, „Штурмовик“, „Штурмовик оператор FPV-дронов“. А заключительная смена „Смена героев“ объединит все специальности, которые получат ребята в прошедших сменах. Программа сборов разработана на основе военных наук и знакомит ребят с жизнью солдат, почти как в настоящей российской армии», — говорится в анонсе.

Ребята узнают, что такое школа выживания, военная и тактическая подготовка, познакомятся с различными типами БПЛА, станут участниками полевых выходов. Также детей в летнем лагере ждут интеллектуальные игры, квесты и различные мастер-классы. Школьники смогут пройти квалификационные испытания на право ношения именного жетона от отряда Пермского СОБРа.

ЦВСП «Стрелец» не первый год организует для детей тематический лагерь. В 2023 году школьники смогли познакомиться с военным делом в палаточном лагере. Также учащиеся 5-9-х классов осваивали школьную программу параллельно с военной подготовкой.

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В Перми школьников пригласили в летний лагерь пройти курсы подготовки «штурмовиков» и «операторов беспилотников». Обучение для детей проведет пермский центр военно-спортивной подготовки «Стрелец», который работает со специалистами в Вооруженных силах РФ, МЧС и Росгвардии. В соцсети «ВКонтакте» представители организации рассказали, что пять тематических обучающих смен пройдут во время летних каникул в 2025 году. «Смены „Тактический медик“, „Разведчик оператор БПЛА“, „Штурмовик“, „Штурмовик оператор FPV-дронов“. А заключительная смена „Смена героев“ объединит все специальности, которые получат ребята в прошедших сменах. Программа сборов разработана на основе военных наук и знакомит ребят с жизнью солдат, почти как в настоящей российской армии», — говорится в анонсе. Ребята узнают, что такое школа выживания, военная и тактическая подготовка, познакомятся с различными типами БПЛА, станут участниками полевых выходов. Также детей в летнем лагере ждут интеллектуальные игры, квесты и различные мастер-классы. Школьники смогут пройти квалификационные испытания на право ношения именного жетона от отряда Пермского СОБРа. ЦВСП «Стрелец» не первый год организует для детей тематический лагерь. В 2023 году школьники смогли познакомиться с военным делом в палаточном лагере. Также учащиеся 5-9-х классов осваивали школьную программу параллельно с военной подготовкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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