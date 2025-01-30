Как пережить магнитную бурю 31 января 2025: прогноз солнечной активности

Вероятность магнитной бури 31 января составит 16%
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В пятницу 31 января не ожидается сильной магнитной бури
В пятницу 31 января не ожидается сильной магнитной бури Фото:

Уже 31 января ожидается очередная магнитная буря, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на состояние техники. Что прогнозируют специалисты, какой силы ожидаются возмущения магнитосферы и как снизить их влияние на самочувствие — подробнее в материале URA.RU.

Прогноз магнитных бурь 31 января

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 31 января прогнозируется магнитная буря уровня G1 (слабая) по шкале NOAA. Однако, не стоит исключать риски резкого ухудшения космической погоды из-за роста активности солнечных пятен или появления новых корональных дыр.

Ожидаемая сила бури по трехчасовому индексу геомагнитной активности Kp составит 2-6 баллов. Пик бури придется на 03:00 и 21:00 по московскому времени, когда Кр-индекс может достичь 6 баллов (умеренная буря).

Вероятностный прогноз геомагнитной обстановки таков:

  • Вероятность магнитных бурь — 16%
  • Вероятность геомагнитных возмущений — 35%
  • Вероятность спокойной магнитосферы — 49%

Таким образом, почти у половины метеочувствительных людей могут наблюдаться характерные симптомы. Например, головные боли, упадок сил, перепады давления, нарушения сна.

Магнитная активность в городах России 31 января

Магнитные бури имеют глобальный характер, но благодаря большой территории России, разные регионы ощущают их влияние в разное время. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге пик бури ожидается в 3 и 21 час, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке он сдвинется на более позднее время согласно часовым поясам.

Наиболее вероятное время усиления геомагнитной активности в крупных городах 31 января:

  • Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань: 03:00, 21:00
  • Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь: 06:00
  • Новосибирск, Красноярск, Омск: 09:00
  • Иркутск, Улан-Удэ, Чита: 12:00
  • Якутск, Владивосток, Хабаровск: 15:00, 18:00

Как снизить влияние магнитной бури на самочувствие

Даже слабая магнитная буря может негативно отразиться на здоровье метеочувствительных людей. Чтобы минимизировать ее воздействие, специалисты рекомендуют:

1. Скорректировать распорядок дня. Важно обеспечить полноценный сон не менее 8 часов, избегать переутомления, по возможности снизить физические и психические нагрузки.

2. Пересмотреть рацион. Отдать предпочтение легкой растительной пище, ограничить соль, жиры, копчености. Не злоупотреблять кофе и алкоголем. Пить больше чистой воды.

3. Умеренно заниматься спортом. Легкие кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе, йога или пилатес помогут снять стресс и поддержать тонус организма.

4. Принимать успокоительные средства. Такие травы как валериана, пустырник, мелисса, мята в виде чая или таблеток способствуют релаксации и улучшают сон.

5. Следить за самочувствием. При ухудшении состояния, головокружении, скачках давления — обязательно обратиться к врачу. Людям с хроническими заболеваниями не стоит пренебрегать плановым приемом препаратов.

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Уже 31 января ожидается очередная магнитная буря, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на состояние техники. Что прогнозируют специалисты, какой силы ожидаются возмущения магнитосферы и как снизить их влияние на самочувствие — подробнее в материале URA.RU. Прогноз магнитных бурь 31 января По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 31 января прогнозируется магнитная буря уровня G1 (слабая) по шкале NOAA. Однако, не стоит исключать риски резкого ухудшения космической погоды из-за роста активности солнечных пятен или появления новых корональных дыр. Ожидаемая сила бури по трехчасовому индексу геомагнитной активности Kp составит 2-6 баллов. Пик бури придется на 03:00 и 21:00 по московскому времени, когда Кр-индекс может достичь 6 баллов (умеренная буря). Вероятностный прогноз геомагнитной обстановки таков: Таким образом, почти у половины метеочувствительных людей могут наблюдаться характерные симптомы. Например, головные боли, упадок сил, перепады давления, нарушения сна. Магнитная активность в городах России 31 января Магнитные бури имеют глобальный характер, но благодаря большой территории России, разные регионы ощущают их влияние в разное время. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге пик бури ожидается в 3 и 21 час, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке он сдвинется на более позднее время согласно часовым поясам. Наиболее вероятное время усиления геомагнитной активности в крупных городах 31 января: Как снизить влияние магнитной бури на самочувствие Даже слабая магнитная буря может негативно отразиться на здоровье метеочувствительных людей. Чтобы минимизировать ее воздействие, специалисты рекомендуют: 1. Скорректировать распорядок дня. Важно обеспечить полноценный сон не менее 8 часов, избегать переутомления, по возможности снизить физические и психические нагрузки. 2. Пересмотреть рацион. Отдать предпочтение легкой растительной пище, ограничить соль, жиры, копчености. Не злоупотреблять кофе и алкоголем. Пить больше чистой воды. 3. Умеренно заниматься спортом. Легкие кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе, йога или пилатес помогут снять стресс и поддержать тонус организма. 4. Принимать успокоительные средства. Такие травы как валериана, пустырник, мелисса, мята в виде чая или таблеток способствуют релаксации и улучшают сон. 5. Следить за самочувствием. При ухудшении состояния, головокружении, скачках давления — обязательно обратиться к врачу. Людям с хроническими заболеваниями не стоит пренебрегать плановым приемом препаратов.
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