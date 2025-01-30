Как пережить магнитную бурю 31 января 2025: прогноз солнечной активности

Уже 31 января ожидается очередная магнитная буря, которая может повлиять как на самочувствие людей, так и на состояние техники. Что прогнозируют специалисты, какой силы ожидаются возмущения магнитосферы и как снизить их влияние на самочувствие — подробнее в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь 31 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 31 января прогнозируется магнитная буря уровня G1 (слабая) по шкале NOAA. Однако, не стоит исключать риски резкого ухудшения космической погоды из-за роста активности солнечных пятен или появления новых корональных дыр.
Ожидаемая сила бури по трехчасовому индексу геомагнитной активности Kp составит 2-6 баллов. Пик бури придется на 03:00 и 21:00 по московскому времени, когда Кр-индекс может достичь 6 баллов (умеренная буря).
Вероятностный прогноз геомагнитной обстановки таков:
- Вероятность магнитных бурь — 16%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 35%
- Вероятность спокойной магнитосферы — 49%
Таким образом, почти у половины метеочувствительных людей могут наблюдаться характерные симптомы. Например, головные боли, упадок сил, перепады давления, нарушения сна.
Магнитная активность в городах России 31 января
Магнитные бури имеют глобальный характер, но благодаря большой территории России, разные регионы ощущают их влияние в разное время. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге пик бури ожидается в 3 и 21 час, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке он сдвинется на более позднее время согласно часовым поясам.
Наиболее вероятное время усиления геомагнитной активности в крупных городах 31 января:
- Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань: 03:00, 21:00
- Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь: 06:00
- Новосибирск, Красноярск, Омск: 09:00
- Иркутск, Улан-Удэ, Чита: 12:00
- Якутск, Владивосток, Хабаровск: 15:00, 18:00
Как снизить влияние магнитной бури на самочувствие
Даже слабая магнитная буря может негативно отразиться на здоровье метеочувствительных людей. Чтобы минимизировать ее воздействие, специалисты рекомендуют:
1. Скорректировать распорядок дня. Важно обеспечить полноценный сон не менее 8 часов, избегать переутомления, по возможности снизить физические и психические нагрузки.
2. Пересмотреть рацион. Отдать предпочтение легкой растительной пище, ограничить соль, жиры, копчености. Не злоупотреблять кофе и алкоголем. Пить больше чистой воды.
3. Умеренно заниматься спортом. Легкие кардионагрузки, прогулки на свежем воздухе, йога или пилатес помогут снять стресс и поддержать тонус организма.
4. Принимать успокоительные средства. Такие травы как валериана, пустырник, мелисса, мята в виде чая или таблеток способствуют релаксации и улучшают сон.
5. Следить за самочувствием. При ухудшении состояния, головокружении, скачках давления — обязательно обратиться к врачу. Людям с хроническими заболеваниями не стоит пренебрегать плановым приемом препаратов.
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