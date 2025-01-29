Какой силы будут магнитная буря 30 января: прогноз солнечной активности

Космическая погода не перестает удивлять землян своими капризами. В четверг, 30 января, планета на пороге очередной магнитной бури. Что ждать от солнечной активности и как подготовиться к возможным последствиям — в материале URA.RU.
Прогноз магнитных бурь на 30 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 30 января не ожидается экстремально сильной магнитной бури. Однако геомагнитные возмущения все же будут ощутимы. Максимальная сила бури по прогнозам достигнет 4 баллов по шкале Кр, а в течение дня будет держаться на уровне 2 баллов.
Вероятность спокойной магнитосферы 30 января составляет 78%, геомагнитных возмущений — 15%, а риск магнитной бури оценивается в 7%. Так что, скорее всего, серьезных катаклизмов удастся избежать, но расслабляться все же не стоит.
Как измеряют силу магнитных бурь
Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу Кр. Она имеет 9 градаций — от 0 до 9, где 0 означает полное отсутствие геомагнитной активности, а 9 — экстремально сильную бурю.
Бури с индексом от 0 до 4 считаются слабыми и умеренными. Они могут вызывать небольшие колебания в работе электроприборов и оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей. При индексе от 5 и выше бури классифицируются как сильные и способны приводить к более серьезным последствиям.
Возможные последствия для здоровья и технологий
Даже умеренные магнитные бури уровня 3-4 по шкале Кр могут влиять на работу энергосистем, вызывать сбои в радиосвязи и навигации. У метеозависимых людей в такие дни нередко ухудшается самочувствие, появляются головные боли, раздражительность, нарушения сна.
При более сильных бурях с индексом от 5 баллов возможны перебои с электричеством, повреждения трансформаторов и серьезные помехи в работе спутников. Кроме того, в периоды повышенной солнечной активности чаще регистрируются сердечно-сосудистые катастрофы — инсульты и инфаркты.
Советы метеозависимым людям
Если вы чувствуете зависимость своего здоровья от магнитных бурь, следует заранее подготовиться к неблагоприятным дням. Не перенапрягайтесь, избегайте стрессов, высыпайтесь и гуляйте на свежем воздухе. Откажитесь от жирной пищи и алкоголя, пейте больше чистой воды.
При ухудшении самочувствия не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью. Имейте под рукой необходимые лекарства, если они назначены врачом. И помните, что любая магнитная буря рано или поздно закончится. Главное — пережить ее с минимальными потерями для здоровья.
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