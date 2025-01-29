ХМАО укрепит дружеские отношения с Азербайджаном

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым. На ней политики обсудили перспективы сотрудничества и возможности укрепления дружеских отношений.
«На рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым обсудили важные аспекты и перспективы сотрудничества… Одно перспективное направление работы в этой сфере — обмен студентами-нефтяниками для укрепления дружеских отношений между нашими странами, совместного поиска решений актуальных вызовов», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Помимо обмена студентами, также был рассмотрен вопрос сотрудничества югорского Центра исследования керна с компаниями Азербайджана. Это станет полезным опытом и важным шагом, так как обе стороны обладают богатым опытом добычи углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых запасов нефти.
Еще одной темой для обсуждения стал вопрос культурного обмена и гастролирования югорских артистов по территории Республики. Так жители ХМАО могут показать свою культуру и ценности, а жители Азербайджана обменяться творческими идеями и опытом.
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