29 января 2025

ХМАО укрепит дружеские отношения с Азербайджаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук провел встречу с послом Азербайджана
Кухарук провел встречу с послом Азербайджана Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым. На ней политики обсудили перспективы сотрудничества и возможности укрепления дружеских отношений.

«На рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым обсудили важные аспекты и перспективы сотрудничества… Одно перспективное направление работы в этой сфере — обмен студентами-нефтяниками для укрепления дружеских отношений между нашими странами, совместного поиска решений актуальных вызовов», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Помимо обмена студентами, также был рассмотрен вопрос сотрудничества югорского Центра исследования керна с компаниями Азербайджана. Это станет полезным опытом и важным шагом, так как обе стороны обладают богатым опытом добычи углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых запасов нефти.

Еще одной темой для обсуждения стал вопрос культурного обмена и гастролирования югорских артистов по территории Республики. Так жители ХМАО могут показать свою культуру и ценности, а жители Азербайджана обменяться творческими идеями и опытом.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым. На ней политики обсудили перспективы сотрудничества и возможности укрепления дружеских отношений. «На рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в РФ Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым обсудили важные аспекты и перспективы сотрудничества… Одно перспективное направление работы в этой сфере — обмен студентами-нефтяниками для укрепления дружеских отношений между нашими странами, совместного поиска решений актуальных вызовов», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Помимо обмена студентами, также был рассмотрен вопрос сотрудничества югорского Центра исследования керна с компаниями Азербайджана. Это станет полезным опытом и важным шагом, так как обе стороны обладают богатым опытом добычи углеводородного сырья, в том числе трудноизвлекаемых запасов нефти. Еще одной темой для обсуждения стал вопрос культурного обмена и гастролирования югорских артистов по территории Республики. Так жители ХМАО могут показать свою культуру и ценности, а жители Азербайджана обменяться творческими идеями и опытом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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