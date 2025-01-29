29 января 2025

Мать россиянина Винника хочет просить у Трампа помощи в освобождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее мама россиянина Винника отправляла письмо американскому послу в Москве Линн Трейси
Ранее мама россиянина Винника отправляла письмо американскому послу в Москве Линн Трейси Фото:

Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют, планирует просить у президента Дональда Трампа помощи в освобождении сына. Россиянин уже почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине.

«Хочу написать Трампу. Все-таки он обычный отец, у которого есть дети. Может, сейчас что-то получится. У Трампа семья классическая, нормальная, он адекватный в этом плане, он сказал, что только два пола признается, мужской и женский. Я думаю, отложили суд — потому что выборы, инаугурация, такой переход. Может, более-менее адекватные люди придут», — сказала Винник РИА Новости.

Суд по делу должен был состояться 17 января, но его перенесли на июнь. Ранее мать Винника обращалась к послу США. Александр. Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. Его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей».

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Мать Александра Винника, обвиняемого в США в участии в управлении биржей криптовалют, планирует просить у президента Дональда Трампа помощи в освобождении сына. Россиянин уже почти восемь лет находится в тюрьмах без судебного решения о его вине. «Хочу написать Трампу. Все-таки он обычный отец, у которого есть дети. Может, сейчас что-то получится. У Трампа семья классическая, нормальная, он адекватный в этом плане, он сказал, что только два пола признается, мужской и женский. Я думаю, отложили суд — потому что выборы, инаугурация, такой переход. Может, более-менее адекватные люди придут», — сказала Винник РИА Новости. Суд по делу должен был состояться 17 января, но его перенесли на июнь. Ранее мать Винника обращалась к послу США. Александр. Винник арестован по просьбе США в Греции летом 2017 года. Его обвинили в отмывании денег через биржу криптовалют. Через два года его экстрадировали в Париж, где в декабре 2020 года он был признан виновным и приговорен к пяти годам тюрьмы. В настоящий момент он находится в США, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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