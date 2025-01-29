29 января 2025

В ХМАО отменили уроки у младшеклассников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники ХМАО с 1-го по 4-й класс не пойдут на уроки из-за холодов
Школьники ХМАО с 1-го по 4-й класс не пойдут на уроки из-за холодов Фото:

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -27,7 градусов, ветер три метра в секунду», — написано на сайте.

В каких населенных пунктах объявлены актировки:

  • Города: Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Нягань, Радужный и Покачи.
  • Поселки: Светлый, Игрим, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Новоаганск, Унъюган, Коммунистический, Ваховск, Зайцева Речка и Излучинск.
  • Села: Перегребное, Шеркалы, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, Большетархово, Покур, Саранпуль и Сосьва.
  • Деревни: Чемаши, Нижние Нарыкары, Русскинская, Чехломей, Вата, Щекурья, Ломбовож и Кимкьясуй.

В селе Корлики отмена занятий коснулась учеников с 1-го по 11-кй класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4 классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9 классы:

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11 классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

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В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -27,7 градусов, ветер три метра в секунду», — написано на сайте. В каких населенных пунктах объявлены актировки: В селе Корлики отмена занятий коснулась учеников с 1-го по 11-кй класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены. При какой температуре отменяют занятия в ХМАО 1-4 классы: 1-9 классы: 1-11 классы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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