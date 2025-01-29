В ХМАО отменили уроки у младшеклассников первой смены

В ХМАО отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления: температура -27,7 градусов, ветер три метра в секунду», — написано на сайте.
В каких населенных пунктах объявлены актировки:
- Города: Когалым, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Нягань, Радужный и Покачи.
- Поселки: Светлый, Игрим, Сорум, Сосновка, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Ульт-Ягун, Новоаганск, Унъюган, Коммунистический, Ваховск, Зайцева Речка и Излучинск.
- Села: Перегребное, Шеркалы, Варьеган, Ларьяк, Охтеурье, Большетархово, Покур, Саранпуль и Сосьва.
- Деревни: Чемаши, Нижние Нарыкары, Русскинская, Чехломей, Вата, Щекурья, Ломбовож и Кимкьясуй.
В селе Корлики отмена занятий коснулась учеников с 1-го по 11-кй класс. В остальных населенных пунктах погодные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО
1-4 классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9 классы:
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11 классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
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