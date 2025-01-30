В Госдуме предложили уведомлять семьи о возможном изъятии заброшенных участков

В Госдуме предложили ввести обязательное уведомление родственников владельцев заброшенных земельных участков о возможности их изъятия. Это предложение было выдвинуто вице-спикером ГД Борисом Чернышовым.
«В связи со вступающими в силу с 1 марта 2025 года изменениями в Земельный кодекс РФ, упрощающими процедуру изъятия заброшенных земельных участков, прошу рассмотреть возможность введения механизма информирования родственников собственников таких земель о возможном изъятии», — сказано в документе, заявление приводит РИА Новости. Чернышов подчеркнул, что нововведения позволят государству не только упорядочивать использование земель, но и защищать права граждан на собственность.
Автор документа отмечает, что в реальности часто возникают случаи, когда земельные участки принадлежат пожилым людям, не способным самостоятельно осуществлять уход за ними. Тем не менее, они намерены передать эти участки своим родственникам в качестве наследства. Уточняется, что в случае принятия его предложения, родственники смогут своевременно принимать меры для сохранения земли в собственности, что особенно важно для земель, находящихся в собственности одной семьи десятилетиями.
Начиная с 1 марта 2025 года начнет действовать новый закон, направленный на изъятие неиспользуемых земельных участков. Цель этого закона — активизировать использование заброшенных участков и повысить их эксплуатационную эффективность. Согласно проекту, владельцы получат три года на разработку участка после его приобретения или с момента вступления закона в силу, если земля уже находится в их собственности.
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