Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом в аэропорту Вашингтона: что известно

В аэропорту Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись легкомоторный самолет и военный вертолет. Самолет разбился, упав в реку Потомак вблизи аэропорта. Спасательные команды незамедлительно начали операцию по поиску. Согласно сообщениям местных СМИ, на борту самолета могли находиться до 60 человек. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Что произошло
В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне коммерческий самолет столкнулся с вертолетом во время захода на посадку и упал в реку Потомак. Инцидент привел к временному прекращению всех полетных операций в аэропорту.
Записи с камер видеонаблюдения, опубликованные в социальной сети X, показывают момент столкновения. Видно, как самолет врезается в вертолет, после чего происходит взрыв и обломки самолета падают в воду.
Американская авиакомпания American Airlines подтвердила в интервью CNN, что на борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На месте происшествия работают спасательные катера, их количество достигает десятка.
Заявления официальных лиц
О происшествии было немедленно доложено президенту США Дональду Трампу, как подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Во время интервью телеканалу Fox News она сообщила: «Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом».
Сенаторы из Канзаса, Джерри Моран и Роджер Маршалл, выразили свою обеспокоенность и поддержку, так как самолет, потерпевший крушение, следовал из Уичито, штат Канзас. Моран призвал к молитвам за пострадавших и подтвердил, что находится в контакте с властями для мониторинга ситуации. Маршалл также подчеркнул серьезность происшествия и призвал к общим молитвам за пассажиров и их семьи.
По информации, полученной от двух чиновников Министерства обороны США, столкновение произошло между военным вертолетом Blackhawk (H-60) армии США с пассажирским самолетом вблизи Вашингтона. Ранее появлялись сообщения, что вертолет принадлежал полиции, но данная информация была опровергнута, сообщает CNN.
Погибшие и пострадавшие
Сенатор Техаса Тэд Круз подчеркнул, что, хотя точное количество погибших на борту пока не установлено, уже известно о наличии жертв. Он уточнил, что следит за развитием событий и планирует получить брифинг от Федерального управления гражданской авиации.
Другие подробности инцидента
Полиция округа Колумбия сообщила о координации поисково-спасательных работ на реке Потомак в сотрудничестве с другими агентствами после того, как поступили сообщения о крушении пассажирского самолета. Совместное заявление с пожарной службой округа Колумбия и полицией Массачусетса отмечает, что на текущий момент жертвы не подтверждены. В 20:53 местного времени начались звонки о катастрофе над рекой.
Самолет, принадлежавший American Airlines и выполнявшийся региональным перевозчиком PSA Airlines на модели Bombardier CRJ700, вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в тот же день. Расследованием занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США, как сообщает FAA.
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