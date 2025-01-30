ВСУ попали в огневой карман возле Новой Кругляковки в Харьковской области

В районе Новой Кругляковки в Харьковской области ВСУ понесли значительные потери, оказавшись в огневом кармане. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника северо-восточнее населенного пункта Новая Кругляковка. Украинская группировка, оказавшись в огневом кармане, начала нести необоснованно большие потери», — передает слова Марочко ТАСС.
Он отметил, что российские войска продолжают сужать пространство для маневров украинских военных, которое теперь составляет всего 16 квадратных километров. Украинский укрепрайон на высоте также испытывает значительное давление, заключил Марочко.
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