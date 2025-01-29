29 января 2025

В частном доме в Челябинске нашли труп пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Причиной пожара стала непотушенная сигарета Фото:

В частном доме в Ленинском районе Челябинска произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, пожар унес жизнь пожилого мужчины.

«Сотрудники МЧС России ночью работали на пожаре в частном доме в переулке Волынский. Горели вещи на 10 квадратах. При тушении был обнаружен 70-летний мужчина-хозяин без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе главка.

Причиной трагедии с большой долей вероятности стала неосторожность при курении. Соседние строения от возгорания не пострадали.

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В частном доме в Ленинском районе Челябинска произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, пожар унес жизнь пожилого мужчины. «Сотрудники МЧС России ночью работали на пожаре в частном доме в переулке Волынский. Горели вещи на 10 квадратах. При тушении был обнаружен 70-летний мужчина-хозяин без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе главка. Причиной трагедии с большой долей вероятности стала неосторожность при курении. Соседние строения от возгорания не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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