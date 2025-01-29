В частном доме в Челябинске нашли труп пенсионера

Причиной пожара стала непотушенная сигарета
В частном доме в Ленинском районе Челябинска произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, пожар унес жизнь пожилого мужчины.
«Сотрудники МЧС России ночью работали на пожаре в частном доме в переулке Волынский. Горели вещи на 10 квадратах. При тушении был обнаружен 70-летний мужчина-хозяин без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе главка.
Причиной трагедии с большой долей вероятности стала неосторожность при курении. Соседние строения от возгорания не пострадали.
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