Россия в ближайшем будущем потеряет миллион рабочих

Россия может столкнуться с потерей около миллиона рабочих мигрантов в 2025 году, если не будут улучшены условия работы и уровень заработной платы. Об этом сообщил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
«Для России это может означать дополнительные вызовы на рынке труда, особенно в секторах, сильно зависящих от иностранных сотрудников. Работодателям стоит уделить внимание конкурентоспособности предлагаемых условий и учитывать ожидания трудовых мигрантов, чтобы сохранять их интерес и предотвратить возможные кадровые дефициты в будущем», — заявил Кладов в интервью «Газете.Ru». По словам эксперта, ухудшение условий работы и снижение заработных плат для мигрантов могут привести к их массовому уходу из страны в 2025 году, если эти условия не будут конкурентоспособными.
В 2024 году, как сообщает аналитическая служба Мигрант Сервис, из России выехало приблизительно миллион мигрантов, преимущественно из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также в прошлом году было депортировано более 80 тысяч мигрантов.
Эксперт подчеркивает необходимость разработки стратегии по удержанию рабочей силы, что включает улучшение условий труда и повышение заработной платы. Создание благоприятных условий для интеграции мигрантов поможет стабилизировать рынок труда и избежать экономических нарушений из-за ухода рабочих.
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