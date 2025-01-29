В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого забеременела школьница

30 января 2025 в 10:07 Размер текста - 17 +

Молодой человек заявил, что секс с девочкой был по взаимному согласию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого 14-летняя школьница забеременела и попала в больницу. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Он был задержан на станции метро „Уралмаш“. Молодой человек во всем признался, но подчеркнул, что интим с девушкой был по обоюдному согласию», — сказал собеседник агентства. Парень познакомился со школьницей через общих знакомых, они влюбились друг в друга. Как-то девочка пригласила друга к себе домой, где случился секс. Старшеклассница забеременела, но скрыла это от родителей. В январе ей стало плохо, она попала в больницу, но врачам не удалось сохранить беременность. Задержанного отпустили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста». Екатеринбуржцу грозит до четырех лет колонии. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого 14-летняя школьница забеременела и попала в больницу. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Он был задержан на станции метро „Уралмаш“. Молодой человек во всем признался, но подчеркнул, что интим с девушкой был по обоюдному согласию», — сказал собеседник агентства. Парень познакомился со школьницей через общих знакомых, они влюбились друг в друга. Как-то девочка пригласила друга к себе домой, где случился секс. Старшеклассница забеременела, но скрыла это от родителей. В январе ей стало плохо, она попала в больницу, но врачам не удалось сохранить беременность. Задержанного отпустили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста». Екатеринбуржцу грозит до четырех лет колонии. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.