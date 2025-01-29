В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого забеременела школьница

В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого 14-летняя школьница забеременела и попала в больницу. Подробности URA.RU раскрыл источник.
«Он был задержан на станции метро „Уралмаш“. Молодой человек во всем признался, но подчеркнул, что интим с девушкой был по обоюдному согласию», — сказал собеседник агентства.
Парень познакомился со школьницей через общих знакомых, они влюбились друг в друга. Как-то девочка пригласила друга к себе домой, где случился секс. Старшеклассница забеременела, но скрыла это от родителей. В январе ей стало плохо, она попала в больницу, но врачам не удалось сохранить беременность.
Задержанного отпустили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста». Екатеринбуржцу грозит до четырех лет колонии. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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