29 января 2025

В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого забеременела школьница

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пермь, метель, парень, мужчина, снегопад, набережная
Молодой человек заявил, что секс с девочкой был по взаимному согласию (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого 14-летняя школьница забеременела и попала в больницу. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«Он был задержан на станции метро „Уралмаш“. Молодой человек во всем признался, но подчеркнул, что интим с девушкой был по обоюдному согласию», — сказал собеседник агентства.

Парень познакомился со школьницей через общих знакомых, они влюбились друг в друга. Как-то девочка пригласила друга к себе домой, где случился секс. Старшеклассница забеременела, но скрыла это от родителей. В январе ей стало плохо, она попала в больницу, но врачам не удалось сохранить беременность.

Задержанного отпустили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста». Екатеринбуржцу грозит до четырех лет колонии. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге задержан 20-летний парень, от которого 14-летняя школьница забеременела и попала в больницу. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Он был задержан на станции метро „Уралмаш“. Молодой человек во всем признался, но подчеркнул, что интим с девушкой был по обоюдному согласию», — сказал собеседник агентства. Парень познакомился со школьницей через общих знакомых, они влюбились друг в друга. Как-то девочка пригласила друга к себе домой, где случился секс. Старшеклассница забеременела, но скрыла это от родителей. В январе ей стало плохо, она попала в больницу, но врачам не удалось сохранить беременность. Задержанного отпустили под подписку о невыезде и возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ — «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-тилетнего возраста». Екатеринбуржцу грозит до четырех лет колонии. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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