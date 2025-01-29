Суд забрал «Мерседес» у жителя ХМАО за пьяную езду

Водитель из Нягани (ХМАО) остался без автомобиля из-за алкоголизма. Он управлял машиной в нетрезвом виде и был пойман полицией. За очередное нарушение суд забрал у него «Мерседес», сообщила прокуратура ХМАО на официальном сайте.
«Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя: он признан виновным в совершении преступления по статье за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения. Автомобиль марки „Мерседес Бенц“, которым управлял подсудимый, конфискован и обращен в доход государства», — указано в публикации ведомства.
Водителя остановили сотрудники ГИБДД, когда он ехал по городу после выпитого. Ранее его уже наказывали за такое же нарушение. Теперь ему запрещено водить 2,5 года, а его «Мерседес» стал собственностью государства.
Ранее URA.RU писало, что суд конфисковал у жителя Ханты-Мансийска Porsche Cayenne из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Югорчанин пытался оспорить решение, утверждая, что это машина дочери, но иномарку все равно забрали.
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