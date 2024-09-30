Суд отобрал Porsche у жителя ХМАО за пьяную езду

Суд конфисковал у жителя Ханты-Мансийска автомобиль Porsche Cayenne из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Югорчанин пытался оспорить решение, утверждая, что это машина дочери, но иномарку все равно забрали.
«Сторона защиты оспорила приговор, настаивая на необоснованности конфискации транспортного средства, которое является собственностью дочери осужденного. Судом второй инстанции отказано в удовлетворении жалобы, автомобиль марки Porsche Cayenne конфискован в собственность государства», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Водитель дважды попадался пьяным за рулем, а также отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. Его лишили водительский прав, а также югорчанину назначили наказание в виде обязательных работ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!