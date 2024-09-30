30 сентября 2024

Суд отобрал Porsche у жителя ХМАО за пьяную езду

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителя Ханты-Мансийска конфисковали Porsche Cayenne
У жителя Ханты-Мансийска конфисковали Porsche Cayenne Фото:

Суд конфисковал у жителя Ханты-Мансийска автомобиль Porsche Cayenne из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Югорчанин пытался оспорить решение, утверждая, что это машина дочери, но иномарку все равно забрали.

«Сторона защиты оспорила приговор, настаивая на необоснованности конфискации транспортного средства, которое является собственностью дочери осужденного. Судом второй инстанции отказано в удовлетворении жалобы, автомобиль марки Porsche Cayenne конфискован в собственность государства», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Водитель дважды попадался пьяным за рулем, а также отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. Его лишили водительский прав, а также югорчанину назначили наказание в виде обязательных работ.

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Суд конфисковал у жителя Ханты-Мансийска автомобиль Porsche Cayenne из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Югорчанин пытался оспорить решение, утверждая, что это машина дочери, но иномарку все равно забрали. «Сторона защиты оспорила приговор, настаивая на необоснованности конфискации транспортного средства, которое является собственностью дочери осужденного. Судом второй инстанции отказано в удовлетворении жалобы, автомобиль марки Porsche Cayenne конфискован в собственность государства», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Водитель дважды попадался пьяным за рулем, а также отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. Его лишили водительский прав, а также югорчанину назначили наказание в виде обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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