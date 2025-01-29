В Екатеринбурге помилованный Путиным боец СВО изнасиловал массажистку

30 января 2025 в 11:07 Размер текста - 17 +

Мужчину ждет опрос и, возможно, новое уголовное дело и новый срок (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей сожительницы, которая работает массажисткой. Ранее он не раз был судим, но помилован указом президента Владимира Путина за участие в СВО. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «54-летняя женщина подала заявление на своего сожителя. По ее словам, он в их квартире совершил насильственные действия сексуального характера. Ее слова подтвердила экспертиза», — сказал собеседник агентства. По данным источника, 49-летнего мужчину задержали, но опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Сейчас он в изоляторе. Ранее подозреваемый был трижды судим за кражу и убийства. В 2022 году заключенного помиловали указом президента за участие в СВО. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей сожительницы, которая работает массажисткой. Ранее он не раз был судим, но помилован указом президента Владимира Путина за участие в СВО. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «54-летняя женщина подала заявление на своего сожителя. По ее словам, он в их квартире совершил насильственные действия сексуального характера. Ее слова подтвердила экспертиза», — сказал собеседник агентства. По данным источника, 49-летнего мужчину задержали, но опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Сейчас он в изоляторе. Ранее подозреваемый был трижды судим за кражу и убийства. В 2022 году заключенного помиловали указом президента за участие в СВО. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.