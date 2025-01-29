29 января 2025

В Екатеринбурге помилованный Путиным боец СВО изнасиловал массажистку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину ждет опрос и, возможно, новое уголовное дело и новый срок (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей сожительницы, которая работает массажисткой. Ранее он не раз был судим, но помилован указом президента Владимира Путина за участие в СВО. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«54-летняя женщина подала заявление на своего сожителя. По ее словам, он в их квартире совершил насильственные действия сексуального характера. Ее слова подтвердила экспертиза», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, 49-летнего мужчину задержали, но опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Сейчас он в изоляторе. Ранее подозреваемый был трижды судим за кражу и убийства. В 2022 году заключенного помиловали указом президента за участие в СВО. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.

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В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании своей сожительницы, которая работает массажисткой. Ранее он не раз был судим, но помилован указом президента Владимира Путина за участие в СВО. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «54-летняя женщина подала заявление на своего сожителя. По ее словам, он в их квартире совершил насильственные действия сексуального характера. Ее слова подтвердила экспертиза», — сказал собеседник агентства. По данным источника, 49-летнего мужчину задержали, но опросить его не удалось из-за сильного опьянения. Сейчас он в изоляторе. Ранее подозреваемый был трижды судим за кражу и убийства. В 2022 году заключенного помиловали указом президента за участие в СВО. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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