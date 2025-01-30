Российские войска заняли выгодные позиции в Серебрянском лесничестве

Марочко: ВС РФ нанесли внезапный удар по ВСУ в Кременной
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Российские военнослужащие нанесли удар по группировке ВСУ в ЛНР
Российские военнослужащие нанесли удар по группировке ВСУ в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно ударили по скоплениям ВСУ у города Кременная в ЛНР. Это позволило захватить новые позиции в Серебрянском лесничестве, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«... нашим войскам удалось нанести неожиданный удар по украинским боевикам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва... ВС РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве», — заявил Марочко в разговоре с ТАСС. Помимо этого, российские силы смогли улучшить свое тактическое положение западнее села Шипиловка.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные подошли вплотную к Купянску Харьковской области. По его словам, ВС РФ продолжили наступление вдоль правого берега реки Оскол и подошли к населенному пункту Голубовка, который расположен примерно в трех километрах от северных окраин Купянска.

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Российские военные успешно ударили по скоплениям ВСУ у города Кременная в ЛНР. Это позволило захватить новые позиции в Серебрянском лесничестве, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «... нашим войскам удалось нанести неожиданный удар по украинским боевикам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва... ВС РФ заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве», — заявил Марочко в разговоре с ТАСС. Помимо этого, российские силы смогли улучшить свое тактическое положение западнее села Шипиловка. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные подошли вплотную к Купянску Харьковской области. По его словам, ВС РФ продолжили наступление вдоль правого берега реки Оскол и подошли к населенному пункту Голубовка, который расположен примерно в трех километрах от северных окраин Купянска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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