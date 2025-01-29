В Екатеринбурге стоимость вторичной недвижимости превысила 124 тысячи рублей в среднем за квадратный метр — это новый рекорд с начала года. Обновленные данные приводит Уральская палата недвижимости.
К 27 января средняя цена «квадрата» достигла 124,8 тысяч рублей. За две недели жилье подорожало на 0,87%. В целом, с начала 2025 года скачок произошел на 1,24%.
Неделю назад, по данным УПН, цены также превысили рекордные значения в сравнении с ноябрем 2024 года. На 20 января квадратный метр стоил уже 124 тысячи рублей в среднем. По данным на 13 января, самые дорогие квартиры на вторичном рынке продавались в центре (171,3 тысяч рублей за «квадрат»), а самые дешевые — в районе Кольцово — 84,7 тысяч рублей за один квадратный метр.
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