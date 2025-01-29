29 января 2025

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге обновили рекордный максимум. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2025 года жилье подорожало на 1,24%
С начала 2025 года жилье подорожало на 1,24% Фото:

В Екатеринбурге стоимость вторичной недвижимости превысила 124 тысячи рублей в среднем за квадратный метр — это новый рекорд с начала года. Обновленные данные приводит Уральская палата недвижимости. 

К 27 января средняя цена «квадрата» достигла 124,8 тысяч рублей. За две недели жилье подорожало на 0,87%. В целом, с начала 2025 года скачок произошел на 1,24%. 

Неделю назад, по данным УПН, цены также превысили рекордные значения в сравнении с ноябрем 2024 года. На 20 января квадратный метр стоил уже 124 тысячи рублей в среднем. По данным на 13 января, самые дорогие квартиры на вторичном рынке продавались в центре (171,3 тысяч рублей за «квадрат»), а самые дешевые — в районе Кольцово — 84,7 тысяч рублей за один квадратный метр.

Цены продолжают стремительно расти
Цены продолжают стремительно расти
Фото:

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В Екатеринбурге стоимость вторичной недвижимости превысила 124 тысячи рублей в среднем за квадратный метр — это новый рекорд с начала года. Обновленные данные приводит Уральская палата недвижимости.  К 27 января средняя цена «квадрата» достигла 124,8 тысяч рублей. За две недели жилье подорожало на 0,87%. В целом, с начала 2025 года скачок произошел на 1,24%.  Неделю назад, по данным УПН, цены также превысили рекордные значения в сравнении с ноябрем 2024 года. На 20 января квадратный метр стоил уже 124 тысячи рублей в среднем. По данным на 13 января, самые дорогие квартиры на вторичном рынке продавались в центре (171,3 тысяч рублей за «квадрат»), а самые дешевые — в районе Кольцово — 84,7 тысяч рублей за один квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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