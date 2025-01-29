Свердловский экс-чиновник Крупский признался, что держал нарколабораторию

Экс-начальник одного из отделов свердловского министерства агропромышленного комплекса (минАПК) Игорь Крупский признал вину в культивировании конопли. Об этом стало известно в Свердловском облсуде, где рассматривалась жалоба на арест, передает корреспондент URA.RU.
«С 25 декабря с Крупским никаких следственных действий не проводилось. <…> Крупский признал вину, написал явку с повинной, заключил досудебное соглашение, были проведены очные ставки с другими фигурантами», — сказал его адвокат, требуя смягчить подзащитному меру пресечения. И приобщил к материалам дела благодарственные письма и грамоты клиента.
Сам Крупский сказал, что скрываться и препятствовать следствию не намерен. Но облсуд оставил его под стражей. Защитник бывшего чиновника отказался от комментариев по делу, но заявил URA.RU, что недоволен публикациями в СМИ. «Пишите искаженные факты, ничего в квартирах не выращивали. Нарветесь на иски», — сказал он, отказавшись даже представиться.
Крупский был задержан 24 декабря 2024-го. Но известно об этом стало лишь 13 января. По версии следствия, он, его друг — пожарный Камиль Галимзянов — и фитнес-тренер Семен З. выращивали коноплю для продажи. Последнего позже отпустили домой (избрали запрет определенных действий). Остальные попали в следственный изолятор.
Затем выяснилось, что в Белоярском районе стояли морские контейнеры с нарколабораториями, которые, по версии следствия, принадлежат фигурантам. По данным агентства, всего их могло быть пять или шесть. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
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