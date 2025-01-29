«Новый метод лечения — криотерапия»: пациенты замерзают в больнице ЯНАО

Пациенты, лежащие в стационаре Лабытнангской горбольницы (ЯНАО), жалуются на холод в отделениях, несмотря на оконченный в 2024 году капитальный ремонт. По сообщениям горожан в социальных сетях, холодно в отделении травматологии, в манипуляционном и перевязочном кабинете.
«Я лежу в травматологии: в палатах дубак, с окон прям дует ветер, спать невозможно — замерзаешь даже под одеялом, металлические жалюзи, поверьте, не спасают. В манипуляционную, перевязочную вообще не зайти — там температура такая, будто в -30 вышел на улицу, а там люди раздеваются до гола для проведения тех или иных процедур», — сообщили в группе «Лабытнанги Info» в VK.
В комментариях к посту жители подтверждают жалобу. «Лечилась на прошлой неделе в дневном стационаре — та же ситуация, очень холодно. А ведь корпус после капитального ремонта», — написала Татьяна Смирнова. «Это криотерапия — новый метод лечения», — пошутила Марина Лабытнангская.
Сотрудники ЛГБ принесли свои извинения перед пациентами за доставленные неудобства. «Сразу приносим извинения за сложившуюся ситуацию. При осмотре палат было выявлено неплотное закрытие окон, сотрудники больницы вопрос решили», — написала ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница».
Сотрудники больницы продолжат отрабатывать жалобы и проверять помения на соблюдение температурных режимов. На данный момент система отопления работает в штатном режиме, а отопительные приборы работают в полную мощность. Ранее URA.RU сообщало, что из-за некачественного оказания медицинских услуг, прокуратура добилась увеличения компенсации морального вреда для жительницы Лабытнанги в восьмикратном размере.
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