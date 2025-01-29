Катерина Шпица в Перми во время сессии записала видео с танцем в смешной шапке

Катерина Шпица сдает экзамены в Перми
Российская актриса театра и кино Катерина Шпица во время сессии в Пермском институте культуры записала видео с забавным танцем. Танцует звезда без музыки в смешной шапке с длинными ушами.
«Музыку подставьте любую из воображения:)) Сессия-весело!» — подписала Шпица видео в соцсетях.
Катерина Шпица приехала в Пермь, чтобы сдать экзамены в Пермском институте культуры, где она учится. Кроме этого, 31 января она участвует в спектакле-читке по роману «Все утра мира» (12+) Паскаля Киньяра.
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