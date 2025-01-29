29 января 2025

Катерина Шпица в Перми во время сессии записала видео с танцем в смешной шапке

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Катерина Шпица сдает экзамены в Перми
Катерина Шпица сдает экзамены в Перми Фото:

Российская актриса театра и кино Катерина Шпица во время сессии в Пермском институте культуры записала видео с забавным танцем. Танцует звезда без музыки в смешной шапке с длинными ушами.

«Музыку подставьте любую из воображения:)) Сессия-весело!» — подписала Шпица видео в соцсетях.

Катерина Шпица приехала в Пермь, чтобы сдать экзамены в Пермском институте культуры, где она учится. Кроме этого, 31 января она участвует в спектакле-читке по роману «Все утра мира» (12+) Паскаля Киньяра. 

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Российская актриса театра и кино Катерина Шпица во время сессии в Пермском институте культуры записала видео с забавным танцем. Танцует звезда без музыки в смешной шапке с длинными ушами. «Музыку подставьте любую из воображения:)) Сессия-весело!» — подписала Шпица видео в соцсетях. Катерина Шпица приехала в Пермь, чтобы сдать экзамены в Пермском институте культуры, где она учится. Кроме этого, 31 января она участвует в спектакле-читке по роману «Все утра мира» (12+) Паскаля Киньяра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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