Катерина Шпица устроит в Перми спектакль-читку

Российская актриса театра и кино Катерина Шпица в коллаборации с пермскими артистами устроит в городе спектакль-читку. На сцене частной филармонии «Триумф» гостям представят роман «Все утра мира» (12+) Паскаля Киньяра.
«Будем читать „Все утра мира“ Паскаля Киньяра. Такой интересный формат — спектакль-читка. Это что-то от актерской репетиции, безусловно с импровизацией, в очень теплой уютной атмосфере», — анонсировала Шпица представление в Telegram.
Кроме Катерины Шпицы в постановке примут участие актер и режиссер пермского камерного театра «Новая драма» Михаил Шестаков, актер Лысьвенского театра драмы Фадей Володин, актриса пермских театров Элла Чудинова. За музыкальное сопровождение отвечает участник симфонического оркестра Пермской оперы Евгений Синицын, который сыграет на виоле да гамба.
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