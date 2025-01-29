29 января 2025

На Ямал идут сильные морозы и ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду
Порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду Фото:

На Ямале в ночь с 30 по 31 января ожидаются морозы до -30 градусов и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

«В ЯНАО прогнозируются переменная облачность, снегопад, порывы ветра до 13 м/с. Ночные морозы достигнут минус 30 градусов, днем воздух прогреется до минус 18 градусов», — передают ТАСС данные синоптиков.

Ямальцы в январе уже столкнулись с аномальными морозами, когда температура воздуха опустилась до -36 градусов, что на 5-8 градусов ниже нормы для региона. Эти морозы были вызваны холодным воздухом в тылу антициклона.

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На Ямале в ночь с 30 по 31 января ожидаются морозы до -30 градусов и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра. «В ЯНАО прогнозируются переменная облачность, снегопад, порывы ветра до 13 м/с. Ночные морозы достигнут минус 30 градусов, днем воздух прогреется до минус 18 градусов», — передают ТАСС данные синоптиков. Ямальцы в январе уже столкнулись с аномальными морозами, когда температура воздуха опустилась до -36 градусов, что на 5-8 градусов ниже нормы для региона. Эти морозы были вызваны холодным воздухом в тылу антициклона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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