На Ямал идут сильные морозы и ветер

Порывы ветра могут достигать до 13 метров в секунду
На Ямале в ночь с 30 по 31 января ожидаются морозы до -30 градусов и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.
«В ЯНАО прогнозируются переменная облачность, снегопад, порывы ветра до 13 м/с. Ночные морозы достигнут минус 30 градусов, днем воздух прогреется до минус 18 градусов», — передают ТАСС данные синоптиков.
Ямальцы в январе уже столкнулись с аномальными морозами, когда температура воздуха опустилась до -36 градусов, что на 5-8 градусов ниже нормы для региона. Эти морозы были вызваны холодным воздухом в тылу антициклона.
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