На борту потерпевшего крушение самолета в США были российские спортсмены

Среди пассажиров рейса 5342 American Airlines, потерпевшего крушение под Вашингтоном, находились представители российской школы фигурного катания. Об этом сообщил спортивный агент Ари Закарян.
«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые», — заявил Закарян, передает Sport24.
На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция с участием катеров и водолазов. По последним данным, на борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. СМИ сообщают, что уже найдено 19 жертв катастрофы.
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